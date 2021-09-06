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رقصات إسبانية وأغاني كلاسيكية غربية لمنى بوركهارد بالأوبرا

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رقصات إسبانية وأغاني كلاسيكية غربية لمنى بوركهارد بالأوبرا رقصات إسبانية وأغاني كلاسيكية غربية لمنى بوركهارد بالأوبرا

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تقدم العارضة منى بوركهارد في الثامنة مساء الاربعاء 8 سبتمبر على المسرح المكشوف بالاوبرا امسية فنية بمذاق اسبانى تتضمن مجموعة من رقصات الباسودوبل الشهيرة التي تحاكي في خطواتها وادائها مصارعة الثيران بالإضافة إلى باقة من أجمل الأغاني الكلاسيكية الغربية التي ظهرت خلال فترة الخمسينيات والستينيات من القرن الماضى.

يذكر ان مني محمد حسن سالم فنانة سكندرية حاصلة على ليسانس الآداب قسم (علم الانسان )، لُقبت بـ مني بوركهارد نسبة إلى زوجها الألماني الجنسيه رودلف بوركهارد، احترفت الغناء باللغات الفرنسيه، الانجليزيه والأسبانيه بالاضافه إلى العربية كما احترفت أيضاً الرقص الكلاسيكي، اللاتيني والباسودوبل الأسباني وتهدف نشر ثقافه الموسيقي الكلاسيكية الاسبانية نظرا لقربها الشديد من الموسيقى الشرقية.، قدمت العديد من العروض الناجحة بمختلف الاماكن الثقافية بمصر ولاقت استحسان الجمهور والنقاد.

المصرى اليوم

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