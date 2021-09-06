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محمود الحديني رئيسا للجنة تحكيم «الإسكندرية المسرحي»

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محمود الحديني رئيسا للجنة تحكيم «الإسكندرية المسرحي» محمود الحديني رئيسا للجنة تحكيم «الإسكندرية المسرحي»

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أعلن ملتقي الإسكندرية المسرحي للهواة برئاسة الفنان محسن صبري عن أعضاء لجنة تحكيم دورته الثانية التي تحمل اسم الفنان الراحل فريد شوقي، وتشكلت اللجنة برئاسة الفنان الكبير والقدير محمود الحديني وعضوية كل من: الفنان القديرة عايدة فهمي، والمخرج المسرحي والناقد جمال عبدالناصر.

ملتقي الإسكندرية المسرحي للهواة ينطلق يوم 14 أكتوبر برعاية جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عبدالعزيز قنصوه ضمن نشاط فرقة العاملين بجامعة الإسكندرية للكورال والمسرح، وتتشكل إدارة الملتقي من الفنان الكبير محسن صبري رئيسا والفنانة فاطمة محمد على مديرا والفنان المخرج محمد عبدالستار (تيتو) مؤسسا وأمينا عاما للملتقي، والمهندس الفنان السينوغرافيا وليد السباعي مديرا تنفيذيا للملتقي ورئيس شرف الملتقي الفنانة رانيا فريد شوقي.

ويذكر أن الدورة الأولي من الملتقي حملت اسم الراحل كرم مطاوع وكانت النجمة الكبيرة سهير المرشدي رئيس شرف الملتقي، وكرم خلالها الفنان القدير يوسف إسماعيل رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري وتنافس في الدورة الأولي 14 عرضًا مسرحيًا تم اختيارها من بين 40 عرضًا تقدمت من مختلف محافظات ، والملتقي يعد منصة مسرحية يتنافس فيها المواهب الشابة من محافظات مصر المختلفة وقام بتأسيسه الفنان الشاب محمد عبدالستار .

المصرى اليوم

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