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انتقد أيمن يونس، نجم الكرة المصرية ونادي الزمالك السابق، الظهور المتواضع لمنتخب مصر أمام نظيره منتخب الجابون ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

ونجا المنتخب الوطني مساء أمس من فخ الخسارة أمام مضيفه منتخب الجابون، وأدرك التعادل في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة بهدف لهدف، في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن الجولة الثانية من مباريات التصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال.

وأوضح أيمن يونس أن عدم التحضير الجيد وقلة التجمعات للاعبي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، وعدم خوض معسكرات ومباريات ودية بصورة كافية، بالإضافة إلى حسام البدري، وراء الظهور السيء لمنتخب مصر في مباراتيه أمام أنجولا ثم أمام الجابون.

وقال أيمن يونس: منتخب مصر محظوظ لإدراك التعادل في هذه المباراة، وأداء المنتخب كان ضعيفاً جداً، ونجح في خطف نقطة في أسوأ حالاته على الصعيدين الفني والبدني.

وأضاف أيمن يونس: يظل حسام البدري معذور، في ظل إرهاق اللاعبين، ولكنه أيضاً يتحمل مسؤولية عدم عمل تجمعات للاعبين في الفترات الماضية في فترات التوقف الدولي، وهو ما يدفع ثمنه حالياً.