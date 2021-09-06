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بعد إلغاء تصريح الغناء لحسن شاكوش.. سعيد الأرتيست: «كان عاوز يبوظ الفن» ( )

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بعد إلغاء تصريح الغناء لحسن شاكوش.. سعيد الأرتيست: «كان عاوز يبوظ الفن» (فيديو ) بعد إلغاء تصريح الغناء لحسن شاكوش.. سعيد الأرتيست: «كان عاوز يبوظ الفن» ( )

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حرص سعيد الارتيست كبير عازفي الإيقاع، على توجيه الشكر لنقيب المهن الموسيقية الفنان هاني شاكر وكذلك أعضاء مجلس النقابة، وذلك بعد إلغاء التصريح السنوي لمطرب المهرجانات حسن شاكوش.

وبث «الأرتيست» مقطع له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الإثنين، قائلًا: «عازفين الإيقاع أخدوا حقهم كامل بهذا القرار، شكرًا هاني شاكر وأعضاء المجلس أنهم خدوا موقف ضد حسن شاكوش وميغنيش تاني خالص، وأتمنى أن يتنفذ أيضًا على جميع المطربين أمثاله»، حسب قوله.

وتابع: «أى موسيقي يشوف حسن شاكوش في أي حفلة أو فرح يصوره ويبعت لي صورته عشان نبعتها النقابة فورًا وتتخذ الإجراءات ضده»، مشيرًا إلى أنه «بطمنكم مفيش حسن شاكوش تاني، ده كان عاوز يبوظ الفن، ممنوع حسن شاكوش يغني تاني، يشوف له شغلانة تاني»، على حد تعبيره.

المصرى اليوم

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