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عروس تتوفى بسكتة قلبية حزنا على غرق ابنة عمها في النيل

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عروس تتوفى بسكتة قلبية حزنا على غرق ابنة عمها في النيل عروس تتوفى بسكتة قلبية حزنا على غرق ابنة عمها في النيل

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فوجئت أسرة طالبة الثانوى المفقودة في نيل بنى سويف بوفاة نجلة عم الطالبة عروس متزوجة من ٥شهور بستكة قلبية حزنا على غرق الطالبة وترك اهالى قرية اطواب البحث عن جثة الفتاة في النيل وذهبوا لتشييع جثمان العروس التي ماتت حزنا وكمدا على نجلة عمها

وشييع اهالى قرية اطواب جثمان سناء معوض رجب ٢٣سنة وشهرتها لمياء بمركز الواسطى إلى مقابر العائلة بالقرية واضطرت الاسرة إلى ان تعلن على المقابر ان العزاء على القبر لتعود اهالى القرية إلى نهر النيل مرة ثانية للبحث على جثمان الطالبة منة حسين ١٧سنة

وقال حسين معوض شقيق المتوفية لمياء ان شقيقته متزوجة من شهر مارس الماضى وانها علمت أن نجلة عمتها الطالبة سقطت في النيل وغرقت فيه وان جثتها مفقودة واضاف ان شقيقتى دخلت في نوبة بكاء كبيرة لانها كانت معها في فرحها كما ان بن عمنا كان خاطب منة الغارقة في نيل بنى سويف واوضح ان شقيقتى حلمت بمنة بعد وفاتها وانها مسكت يدها في الحلم واعطتها جنيهان وقالت لها انا مستنياكى وفعلا اختى قامت من النوم وسالتنى هل منة خرجت من النيل قلت لها لسه وحكت لى على الحلم وتركتها وذهبت إلى النيل في المكان الذي سقطت فيه وجاء لى تليفون من شقيقى يقول لى اختك ماتت

وكانت توفيت سيدة في العقد الثالث من العمر، اليوم، حزنا على وفاة ابنة عمها الطالبة الغريقة بنيل بني سويف منه حسين رجب، التي غرقت يوم الثلاثاء الماضي، في مياه النيل ببني سويف، نظرًا لتعلقهما الشديد ببعضهما بحسب تاكيدات الأسرة.


وقال هاني محمد احد أهالي أفراد العائلة إن«لمياء.م.ر» ابنة عم الطالبة منه حسين توفيت صباح اليوم، بسكته قلبية من شدة الحُزن على ابنة عمها التي لقيت مصرعها غرقًا في مياه النيل، وحتي الآن لم يتم العثور على جثمانها.
وسادت حالة من الحزن لدى أهالي قرية اطواب التابعة لمركز الواسطى حزنا لوفاة السيدة بعد ايام قليلة من غرق ابنة عمها في نهر النيل بمدينة الواسطى منذ أيام ولم يتم العثور على جثمانها حتى الآن.

وفي سياق آخر يواصل أهالي أسرة الطالبة منة حسين رجب التي غرقت بمياه النيل مساء الثلاثاء الماضي، البحث عن جثمانها لليوم السابع على التوالي، بالتعاون مع عدد من المنقذين المتطوعين وقوات المسطحات المائية والصيادين من اهل المنطقة.

وتعود الواقعة إلى مساء الثلاثاء الماضي، حيث تلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الواسطى، يفيد بتلقيه بلاغًا بغرق طالبة تدعى منة حسين رجب في مياه النيل بمدينة الواسطى، موجها بانتشالها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتبين من التحريات الأولية، أنه أثناء عودة الطالبة التي تقيم بقرية أطواب التابعة لمركز الواسطى من درس خصوصي بمنطقة طراد النيل بالواسطى انزلقت قدماها، وسقطت في مياه النيل ولم تتمكن من الخروج.

المصرى اليوم

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