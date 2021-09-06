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«صحة المنيا» تجُري 5708 جراحة ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار

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«صحة المنيا» تجُري 5708 جراحة ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار «صحة المنيا» تجُري 5708 جراحة ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار

أوضح الدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه تم إجراء 5708 عملية مجانية بمختلف التخصصات منذ بداية العام الحالي 2021 حتى نهاية شهر أغسطس الماضي، منها 2945 عملية جراحة ، 703 جراحة مخ واعصاب، 407 عملية جراحة الأورام، 1007 قسطرة قلبية، 226 قلب مفتوح، 332 جراحة العظام، 87 جراحة أوعية دموية وقسطرة طرفية، وقسطرة بالمخ، مشيراً إلى انه تم التوجيه بتسهيل المعوقات وتوفير الوقت وحل المشكلات التي تواجه المواطنين.

من جانبها، أشارت الدكتورة ايرينى عادل نجيب مسؤول قوائم الانتظار بمديرية الصحة، ان المبادرة تتم بمشاركة عدد 14 مستشفي داخل المحافظة وهي مستشفى المنيا العام، مستشفى رمد المنيا، مستشفى ملوى التخصصي، مستشفى التأمين الصحي، مستشفى جراحات اليوم الواحد بسمالوط، مركز اورام المنيا، مستشفى المنيا الجامعي، مستشفى جامعة المنيا التخصصي، مستشفى القلب والصدر، الجامعي، مستشفى الكلى والمسالك البولية بجامعة المنيا، مستشفى المحبة مستشفى الراعي الصالح بسمالوط، مستشفى دار الهلال التخصصي، مركز النيل الدولي للعيون، مؤكدة انه تم تشغيل وحدة القسطرة بمستشفى ملوى التخصصي والتي انضمت لإجراء عمليات القسطرة بالمشروع القومي للقضاء على قوائم الانتظار.

المصرى اليوم

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