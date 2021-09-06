الكوميديان الكويتي داوود حسين ضيف «واحد من الناس»

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نشر الفنان الكويتي الشهير داوود حسين صورة تجمعه بالإعلامي د. عمرو الليثي من كواليس حلقته معه في برنامج “واحد من الناس”، والتي من المقرر عرضها قريبا على شاشة الحياة .

وأرفق داوود حسين الصورة، التي نشرها على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، بتعليق قال فيه: “تشرفت باللقاء مع محترف الاخلاق والتقديم”.

وأضاف: “مع امير الكاريزما في البرامج الحوارية الدكتور عمرو الليثي.. في برنامج واحد من الناس على قناة الحياة المصرية قريباً

ومن جانبه أعرب الاعلامي د. عمرو الليثي عن سعادته بلقاء الفنان الكبير داوود حسين ببرنامج واحد من الناس، ونشر عبر صفحته الرسمية.. تشرفت بلقائي مع استاذ الفن الراقي الفنان الكبير داود حسين انتظرونا في واحد من الناس

يذاع برنامج واحد من الناس أسبوعيا في العاشرة مساء الجمعة والسبت على شاشة الحياة