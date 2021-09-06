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قال الحاج حسين عبدالرحمن ابو صدام، نقيب عام الفلاحين، ان توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في احتفاليه أبواب الخير «بأن يساعد أهل الخير البسطاء بتوزيع أبقار حلوبة بدلا من توزيع لبن ومواد غذائية على المحتاجين هو فكر مستنير معناه أعطني صنارة ولا تعطني سمكه. لافتا ان البقرة الحلوب تمثل مصنع صغير لإنتاج اللبن ونواة لمشاريع كبيره وتمثل توفير عمل للفقراء، وتساهم في تحويل القري إلى قري منتجه.

وناشد «ابو صدام» مربي الأبقار الحلابة إتباع بعض الإرشادات للحصول على اعلي إنتاجيه من الحليب أولها، اختيار سلاله ماشيه مدرة للحليب، كأبقار الهولشتاين، وتغذية ماشيتك بالغذاء المتوازن من البروتين والعناصر الغذائية الاخري، وان تختار عمر ماشيه مناسب عند الشراء حيث تصل إدرار اللبن للبقرة إلى اكبر إنتاجيه في عمر 8سنوات، وتقل الانتاجيه كلما زاد عمرها عن هذا السن، عليك بتهوية حظيرتك وتنظيفها وتشميسها إن آمكن كما يجب عدم تعطيش الماشية وتوفير الماء لها بالكميات المناسبة، والاهتمام بنظافة وصحة ضرع البقرة وتدليكه قبل الحلب والمحافظة على تنظيف البقرة ومعالجتها من أية أمراض تظهر عليها، والعمل على زيادة حجم الحيوان بالتغذية السليمة .