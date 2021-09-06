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«100 معلم دين مسيحي».. ملتقى تستضيفه مطرانية سمالوط

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«100 معلم دين مسيحي».. ملتقى تستضيفه مطرانية سمالوط «100 معلم دين مسيحي».. ملتقى تستضيفه مطرانية سمالوط

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استضافت مطرانية سمالوط للأقباط الأرثوذكس، مُلتقى تدريب مشروع «ألف معلم دين مسيحي»، والمُنعقد بين وزارة التربية والتعليم والكنيسة القبطية الأرثوذكسية ممثلةً في قطاع التدريب بالمركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بحضور المُلتقى عدد ١٣٥ معلم دين مسيحي .

افتتح المُلتقى كلاً من وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنيا ،ومعه مدير الإدارة التعليمية بمركز ومدينة سمالوط.

عُقدت فعاليات المُلتقى في مُجمّع مدارس العهد الجديد بمطرانية سمالوط .
كما أُلقيت عدة محاضرات هامة على المتدربين في مجالات تعليمية وتربوية متنوعة كان آخرها محاضرة للدكتور عبدالله إبراهيم حنا بعنوان أهمية تدريس التربية الدينية.
وقال القمص داود ناشد، وكيل مطرانية سمالوط، تخلل الملتقى لقاءات متعددة من المسئولين عنه مع نيافة الأنبا بفنوتيوس مطران سمالوط للأقباط الارثوذكس،
فقد التقى مع كُلاً من: الدكتور عبدالله إبراهيم حنا، المنسق العام للجنة المجمعيه للتربيه الدينيه والمشرف العام على التربيه الدينيه المسيحيه بالوزارة والمنسق العام لملف الحُريّات الدينية بالوزارة، والأستاذة مورين عشم حلمي موجه عام بمديرية قنا التعليمية، والأستاذ فوزي فايز شبيب موجه أول بمديرية الغربيه التعليمية، الاستاذ نادر نزيه مرقس موجه بمديرية الغربيه التعليمية، وجميعهم المسئولين عن الأعمال الإدارية الخاصة بتدريب معلمي وموجهي التربية الدينية.
كما التقى الانبا بفنتيوس، ببعض المسئولين عن قطاع التدريب بالمركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية وهم: القس بولس حليم، القمص بطرس البرموسي، الاستاذ ماجد چورچ.،الدكتورة رانيا تادرس، الاستاذة مارجو إسحق، الاستاذة هيلانة ميخائيل.

يذكر أنه كانت هناك فرصه على هامش المُلتقى بزيارة بعض معالم الإيبارشية الهامة مثل مزار وكاتدرائية شهداء الإيمان بقرية الشهداء ( العور).
وأيضاً الكنيسة الأثرية بدير القديسه العذراء مريم بدير جبل الطير وفندق العائلة المقدسة السياحي والمُتاخم للكنيسة، مع بعض المعالم الأخرى والتي كانت محط إعجاب شديد منهم لما لمسوه من الجمال والإبداع فضلاً عن أهمية هذه المنشآت في خدمة وتنمية أبناء الإيبارشية.

المصرى اليوم

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