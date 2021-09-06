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جامعة كفرالشيخ تحقق مركزا عالميا في تصنيف التايمز البريطانية

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جامعة كفرالشيخ تحقق مركزا عالميا في تصنيف التايمز البريطانية جامعة كفرالشيخ تحقق مركزا عالميا في تصنيف التايمز البريطانية

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أعلن الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ اليوم الإثنين تقدم الجامعة في تصنيف التايمز البريطاني للجامعات العالمية 2022 «THE World University Rankings 2022»، حيث احتلت جامعة كفرالشيخ المركز الثاني محليا والمركز ال «501- 600» عالميا، والمركز ال «103» في استشهادات الأبحاث عالميا، متقدمة بذلك عن الأعوام السابقة في تصنيف التايمز البريطاني للجامعات العالمية.

وصرح الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس الجامعة أن هذا التصنيف يعد اعترافًا دوليا قويا بتطور الجامعة في التعليم والبحث العلمي مشيرًا إلى أن التصنيفات الدولية تساهم بشكل كبير في تحسين السمعة الدولية للجامعة بصفة خاصة ولمصر بصفة عامة في مجال التعليم العالي.

وأوضح رئيس جامعة كفرالشيخ أن هذا التصنيف يعد من أفضل التصنيفات العالمية ويعتمد على مجموعة من المؤشرات الرئيسية بها عدد من المعايير الفرعية التفصيلية تشمل مجالات: التدريس، والبحث العلمي، والسمعة الدولية، والاستشهادات، تأثير البحث، خدمة المجتمع، أعضاء هيئة التدريس، الباحثين ،البحوث الدولية.

وأكد د. دسوقي أن إدارة الجامعة تحرص على الإرتقاء بترتيبها في التصنيف الدولي للجامعات في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتطوير منظومة التعليم العالي في ورفع مستوى خريجي الجامعات المصرية ليواكب خريجي الجامعات العالمية، ووجه الشكر إلى القيادات الأكاديمية بالجامعة والسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة الباحثين والجهاز الإداري والقائمين على التصنيف.

المصرى اليوم

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