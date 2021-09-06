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استنفار أمني في إسرائيل بعد فرار 6 أسرى فلسطينيين

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استنفار أمني في إسرائيل بعد فرار 6 أسرى فلسطينيين استنفار أمني في إسرائيل بعد فرار 6 أسرى فلسطينيين
رفعت إسرائيل حالة الاستنفار الأمني في كل المناطق، اليوم الإثنين؛ خشية تنفيذ الأسرى الفلسطينيين الذين تمكنوا من الهرب من سجن جلبوع، عمليات ضدها.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية أنه وفي أعقاب هروب الأسرى الستة من سجن جلبوع، تصاعدت حالة التأهب الأمني في جميع أنحاء إسرائيل.

وبحسب الشرطة الإسرائيلية، فإنها "لا تستبعد أن يحاول الأسرى تنفيذ هجوم، في الفترة الزمنية المقبلة، وفي أي منطقة داخل إسرائيل".

وخوفا من الوصول إلى قطاع غزة، أقامت الشرطة العسكرية الإسرائيلية حواجز على الطرق في مدن الغلاف، لكنها أبقت على حركة المرور للمستوطنين كما هي دون قيود.

وفي سياق ذي صلة، أشارت التقديرات الأمنية داخل إسرائيل إلى أن أسيرين قد يكونان عبرا بالفعل الحدود إلى الأردن، بينما تمكن 4 آخرون من الدخول إلى مدينة جنين.


الوطن السعودية

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