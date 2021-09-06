أخبار عاجلة

نرمين الفقى: فخورة بتكريمى عن دورين فى الدورة الـ9 من مهرجان «همسة للفنون» -
«المصري اليوم» تفتح ملف المدينة «العبور الجديدة» تعانى من ضعف الخدمات -
«أيام القاهرة للمونودراما» تنطلق اليوم.. وتونس ضيف الشرف -
مولد «برسوم العريان».. مسلمون وأقباط فى «عيد القديس» -
الإحصاء: 2.9 مليار دولار عجزًا فى الميزان التجارى يونيو 2021 -
مخاوف عالمية من ارتفاع أسعار رقائق الألومنيوم والسيارات بسبب «انقلاب غينيا» -
زغاريد في جنازة عروس كفر الشيخ: لقيت مصرعها في حادث قبل زفافها بأيام (صور) -
الرئيس العراقي: الوضع الحالي في البلاد غير مقبول وغير قابل للدوام -
«زي النهارده».. معركة التل الكبير وهزيمة عرابي 13 سبتمبر 1882 -
عاجل | حاميها حراميها .. حارس مدرسة يتعاون مع 5 أشخاص لسرقتها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

سباقات الماراثون.. ثقافة مليئة بالتفاصيل التراثية يتميز بها أهالي تبوك

Print
تحظى بدعم كبير من القيادة الرشيدة لاستمرارها وتطورها

سباقات الماراثون.. ثقافة مليئة بالتفاصيل التراثية يتميز بها أهالي تبوك

نالت صور التقطها المصور إبراهيم سرحان، لسباقات الهجن بتبوك، على إعجاب وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان.

ووثقت الصور لقطات من سباقات الماراثون (الراكب البشري) بتبوك، والتي تعد من الثقافة الجميلة التي يتميز بها أهالي تبوك، وهي مليئة بالتفاصيل المدهشة والمثيرة، كما وصفها سرحان.

وأشار إلى أن هذه الصور نتاج اهتمام وشغف منذ فترة طويلة في توثيق المظاهر الثقافية المميزة من مختلف مناطق المملكة.

ويأتي استمرار وتطور هذه الرياضات؛ نتيجة الدعم الكبير والتشجيع المتواصل من القيادة الرشيدة.

سباقات الماراثون.. ثقافة مليئة بالتفاصيل التراثية يتميز بها أهالي تبوك

سباقات الماراثون.. ثقافة مليئة بالتفاصيل التراثية يتميز بها أهالي تبوك

سباقات الماراثون.. ثقافة مليئة بالتفاصيل التراثية يتميز بها أهالي تبوك

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الشقاء": مشاهير السوشال ينشرون صورًا خادشة للحياء وينتهكون الذوق العام

"الشقاء": مشاهير السوشال ينشرون صورًا خادشة للحياء وينتهكون الذوق العام

"عقارات الدولة": فاتورة الكهرباء ليست وثيقة بل مستند إضافي داعم

"عقارات الدولة": فاتورة الكهرباء ليست وثيقة بل مستند إضافي داعم

"الفيصل" يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تعيينه رئيسًا للشؤون الخاصة لخادم الحرمين

"الفيصل" يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تعيينه رئيسًا للشؤون الخاصة لخادم الحرمين

"الأرصاد" يُنبِّه الباحة وعسير: سُحب رعدية وأمطار وضباب وتدنٍّ في الرؤية

"الأرصاد" يُنبِّه الباحة وعسير: سُحب رعدية وأمطار وضباب وتدنٍّ في الرؤية