سباقات الماراثون.. ثقافة مليئة بالتفاصيل التراثية يتميز بها أهالي تبوك

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تحظى بدعم كبير من القيادة الرشيدة لاستمرارها وتطورها

نالت صور التقطها المصور إبراهيم سرحان، لسباقات الهجن بتبوك، على إعجاب وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان.

ووثقت الصور لقطات من سباقات الماراثون (الراكب البشري) بتبوك، والتي تعد من الثقافة الجميلة التي يتميز بها أهالي تبوك، وهي مليئة بالتفاصيل المدهشة والمثيرة، كما وصفها سرحان.

وأشار إلى أن هذه الصور نتاج اهتمام وشغف منذ فترة طويلة في توثيق المظاهر الثقافية المميزة من مختلف مناطق المملكة.

ويأتي استمرار وتطور هذه الرياضات؛ نتيجة الدعم الكبير والتشجيع المتواصل من القيادة الرشيدة.