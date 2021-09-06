أخبار عاجلة

نرمين الفقى: فخورة بتكريمى عن دورين فى الدورة الـ9 من مهرجان «همسة للفنون» -
«المصري اليوم» تفتح ملف المدينة «العبور الجديدة» تعانى من ضعف الخدمات -
«أيام القاهرة للمونودراما» تنطلق اليوم.. وتونس ضيف الشرف -
مولد «برسوم العريان».. مسلمون وأقباط فى «عيد القديس» -
الإحصاء: 2.9 مليار دولار عجزًا فى الميزان التجارى يونيو 2021 -
مخاوف عالمية من ارتفاع أسعار رقائق الألومنيوم والسيارات بسبب «انقلاب غينيا» -
زغاريد في جنازة عروس كفر الشيخ: لقيت مصرعها في حادث قبل زفافها بأيام (صور) -
الرئيس العراقي: الوضع الحالي في البلاد غير مقبول وغير قابل للدوام -
«زي النهارده».. معركة التل الكبير وهزيمة عرابي 13 سبتمبر 1882 -
عاجل | حاميها حراميها .. حارس مدرسة يتعاون مع 5 أشخاص لسرقتها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

خلال 24 ساعة.. فلسطين تسجل 2742 إصابة جديدة و17 وفاة بكورونا

Print
خلال 24 ساعة.. فلسطين تسجل 2742 إصابة جديدة و17 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة.. فلسطين تسجل 2742 إصابة جديدة و17 وفاة بكورونا
نسبة التعافي من الفيروس بلغت 91.6%

خلال 24 ساعة.. فلسطين تسجل 2742 إصابة جديدة و17 وفاة بكورونا

سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية تسجيل17 وفاة، و2742 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و1440 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من في فلسطين بلغت 91.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 7.3%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات، لافتةً النظر إلى وجود 55 مصاباً بفروس "كورونا" في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 139 مريضًا، بينهم 14 مريضًا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بشأن فيروس كورونا .. الصحة تكشف أكبر خطر سيواجه المصريين الفترة المقبلة

بشأن فيروس كورونا .. الصحة تكشف أكبر خطر سيواجه المصريين الفترة المقبلة

الأردن تسجل 11 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

الأردن تسجل 11 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

السعودية تسجل 6 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا

السعودية تسجل 6 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا

كبير الأطباء : بايدن يعلن خطوات جديدة بشأن فيروس كورونا قبل اجتماع الأمم المتحدة

كبير الأطباء : بايدن يعلن خطوات جديدة بشأن فيروس كورونا قبل اجتماع الأمم المتحدة