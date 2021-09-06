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زعيم الانقلابيين في غينيا يتعهّد بتشكيل حكومة وحدة وطنية

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زعيم الانقلابيين في غينيا يتعهّد بتشكيل حكومة وحدة وطنية زعيم الانقلابيين في غينيا يتعهّد بتشكيل حكومة وحدة وطنية
"دومبويا" فتح المسارات الجوية للبلاد

زعيم الانقلابيين في غينيا يتعهّد بتشكيل حكومة وحدة وطنية

تعهّد زعيم الانقلابيين في غينيا مامادي دومبويا، اليوم الاثنين، بتشكيل حكومة وحدة وطنية مسؤولة عن قيادة فترة انتقال سياسي.

وذكر أنه سيفتح مشاورات لوضع الخطوط العريضة للانتقال وستشكل بعد ذلك حكومة وحدة وطنية لإدارة الانتقال، دون أن يحدد مدة المشاورات أو الانتقال.

وأكد "دومبويا" في خطاب أنه لن يكون هناك حملات مطاردة للسلطة السابقة، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأعاد المجلس العسكري، الذي استولى على السلطة في غينيا أمس فتح المسارات الجوية، وأمر عناصر وحدة الأمن الرئاسي بالبقاء في ثكنة خارج العاصمة كوناكري.

واستولت قوات من الجيش في غينيا أمس على السلطة وعطلت العمل بالدستور، كما نقلت الرئيس ألفا كوندي إلى مكان غير معلوم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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