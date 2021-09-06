ابن مدير سابق لنادي هليوبوليس يكشف مفاجأة عن هجرة أسرة يهودية مصرية إلى أمريكا

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كشف السفير محمد الشاذلي، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، مفاجأة تتعلق بواقعة هجرة أسرة مصرية يهودية إلى أمريكا، وبما يخالف رواية جاءت في كتاب الدكتور محمد أبوالغار، الذي صدر حديثًا بعنوان «يهود مصر في القرن العشرين: كيف عاشوا ولماذا خرجوا؟».

وفي شهادة أدلى بها إلى «المصري اليوم»، قال «الشاذلي»: «اطلعني زوج ابنتي المهندس شريف سليط وهو رجل مثقف واسع الاطلاع على المنشور بصفحة 270 من كتاب الدكتور محمد أبوالغار عن يهود مصر نقلا عن رئيس طائفة اليهود القرائين في سان فرانسيسكو عن المهندس اليهودي المصري يعقوب فرج صالح وزوجته نيللي، والتي جاء بها أنه تم الطلب منه ومن أسرته عدم دخول نادي هليوبوليس».

وأكد «الشاذلي» أنه يريد أن يسجل شهادة حق، وأن المهندس يعقوب فرج صالح وأسرته كانوا جيرانًا لهم فترة طفولته، وكنا ندعوه انكل جاكو وندعو زوجته طنط نيللي وكان لهم بنتان جاكلين ونادية، وكانت زوجته تقدم دروسًا رياضية للنساء قبل أن تشيع التسمية الحديثة (إيروبكس) وكانت الأسرة دمثة لطيفة محبوبة من الجيران ومن أعضاء النادي.

وأضاف عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية: «حيث إن والدي المرحوم اللواء عبدالمنعم الشاذلي كان مديرًا لنادي هليوبوليس وقتذاك أستطيع أن أؤكد عدم صحة ما ذكره رئيس طائفة اليهود القرائين بأن الأسرة تم منعها من دخول النادي، وأقول أيضًا أنها اختارت الهجرة من مصر -غير مرغمة- وظلت حتى مغادرتها مصر على علاقة مودة وصداقة مع كل من عرفها».

من جهته، قال الدكتور محمد أبو الغار أن الواقعة المنشورة في الكتاب منسوبة إلى مصدرها والشهادة أعلاه أيضًا لها شاهد.

كان قد صدر للدكتور محمد أبو الغار كتاب «يهود مصر في القرن العشرين: كيف عاشوا ولماذا خرجوا؟» عن دار الشروق، والذي اعتمد فيه مؤلفه على دراسات معمَّقة صادرة بلغات مختلفة، ولقاءات حيَّة مع شخصيات يهودية مصرية بارزة تقيم في جنيف وباريس وفلوريدا ومِصر، وعلى الوثائق والصحف اليهودية التي تُغطي فترات تاريخية متباينة، وعلى التاريخ الشفهي لليهود المصريين المسجَّل والموثق في مراكز أبحاث متعددة، بالإضافة إلى محاضر جلسات الطائفة اليهودية منذ عام 1886 حتى عام 1961، ومؤلفات اليهود المصريين الذين هاجروا إلى فرنسا، وشغلوا مراكز مرموقة في الأوساط الثقافية الفرنسية، ونالوا جوائز قيمة.