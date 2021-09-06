أخبار عاجلة

نرمين الفقى: فخورة بتكريمى عن دورين فى الدورة الـ9 من مهرجان «همسة للفنون» -
«المصري اليوم» تفتح ملف المدينة «العبور الجديدة» تعانى من ضعف الخدمات -
«أيام القاهرة للمونودراما» تنطلق اليوم.. وتونس ضيف الشرف -
مولد «برسوم العريان».. مسلمون وأقباط فى «عيد القديس» -
الإحصاء: 2.9 مليار دولار عجزًا فى الميزان التجارى يونيو 2021 -
مخاوف عالمية من ارتفاع أسعار رقائق الألومنيوم والسيارات بسبب «انقلاب غينيا» -
زغاريد في جنازة عروس كفر الشيخ: لقيت مصرعها في حادث قبل زفافها بأيام (صور) -
الرئيس العراقي: الوضع الحالي في البلاد غير مقبول وغير قابل للدوام -
«زي النهارده».. معركة التل الكبير وهزيمة عرابي 13 سبتمبر 1882 -
عاجل | حاميها حراميها .. حارس مدرسة يتعاون مع 5 أشخاص لسرقتها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«فيفا» يحقق فى واقعة تعليق مباراة الأرجنتين والبرازيل ويحدد موعد جديد فى وقت لاحق

Print
«فيفا» يحقق فى واقعة تعليق مباراة الأرجنتين والبرازيل ويحدد موعد جديد فى وقت لاحق «فيفا» يحقق فى واقعة تعليق مباراة الأرجنتين والبرازيل ويحدد موعد جديد فى وقت لاحق

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، اليوم الإثنين، في بيان أنه سيحلل تقارير المسؤولين بخصوص إيقاف مباراة البرازيل مع الأرجنتين في تصفيات قبل أن يحدد مصير هذه المواجهة، وقال «فيفا»: إنه شعر بالأسف بسبب المشاهد التي وقعت عند إيقاف المباراة.

اتهمت السلطات الصحية البرازيلية 4 لاعبين من الفريق الأرجنتيني كانوا قادمين من الدوري الإنجليزي الممتاز، وهم: إيميليانو بوينديا، وإيميليانو مارتينيز (من أستون فيلا)، وجيوفاني لوسيلسو وكريستيان روميرو (من توتنهام)، بمخالفة قواعد الحجر الصحي الخاصة بكوفيد-19، وأوقفت المباراة بعد خمس دقائق من البداية.

وتوجه اللاعبون إلى غرف الملابس رغم أن مدربي الفريقين، إضافة إلى ليونيل ميسي، قائد الأرجنتين وبعض لاعبي البرازيل، تجمعوا في جانب من الملعب بعدها بلحظات لمناقشة الأمر.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الراجحي يستعيد صدارة كأس العالم ويتوج بطلاً لباها إيطاليا

الراجحي يستعيد صدارة كأس العالم ويتوج بطلاً لباها إيطاليا

الراجحي يستعيد صدارة كأس العالم ويتوج بطلاً لباها إيطاليا

الراجحي يستعيد صدارة كأس العالم ويتوج بطلاً لباها إيطاليا

بداية صادمة لمنتخب مصر في كأس العالم للصالات.. أكبر هزيمة في التاريخ

بداية صادمة لمنتخب مصر في كأس العالم للصالات.. أكبر هزيمة في التاريخ

الاتحاد الألماني يعارض مقترح إقامة كأس العالم كل عامين

الاتحاد الألماني يعارض مقترح إقامة كأس العالم كل عامين