«فيفا» يحقق فى واقعة تعليق مباراة الأرجنتين والبرازيل ويحدد موعد جديد فى وقت لاحق

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، اليوم الإثنين، في بيان أنه سيحلل تقارير المسؤولين بخصوص إيقاف مباراة البرازيل مع الأرجنتين في تصفيات كأس العالم قبل أن يحدد مصير هذه المواجهة، وقال «فيفا»: إنه شعر بالأسف بسبب المشاهد التي وقعت عند إيقاف المباراة.

اتهمت السلطات الصحية البرازيلية 4 لاعبين من الفريق الأرجنتيني كانوا قادمين من الدوري الإنجليزي الممتاز، وهم: إيميليانو بوينديا، وإيميليانو مارتينيز (من أستون فيلا)، وجيوفاني لوسيلسو وكريستيان روميرو (من توتنهام)، بمخالفة قواعد الحجر الصحي الخاصة بكوفيد-19، وأوقفت المباراة بعد خمس دقائق من البداية.

وتوجه اللاعبون إلى غرف الملابس رغم أن مدربي الفريقين، إضافة إلى ليونيل ميسي، قائد الأرجنتين وبعض لاعبي البرازيل، تجمعوا في جانب من الملعب بعدها بلحظات لمناقشة الأمر.