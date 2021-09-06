أنقذوا 3 موظفين ووفاة الرابع.. الحماية المدنية تسيطر على حريق بشركة «إعلانات» بالعجوزة

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تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على حريق بإحدى الشركات المهندسين، وإنقاذ 3 موظفين، بينما توفى موظف آخر نتيجة إصابته بإختناق.

وكان تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بنشوب حريق داخل مقر شركة للدعاية والإعلان بالعجوزة.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لمحل الواقعة، وتم فصل التيار الكهربائى والغاز عن العقار تنسيقاً والجهات المعنية، وتبين إحتجاز 4 موظفين عاملين بالشركة.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من خلال الإستعانة بالمعدات الحديثة من السيطرة على الحريق، وإخماده ومنع إمتداده إلى باقى وحدات العقار، وإنقاذ 3 أشخاص من المحتجزين داخل الشركة، ووفاة الرابع إثر إصابته بإختناق.

وبسؤال مالك الشركة وأحد العاملين بها قررا بنشوب الحريق نتيجة ماس كهربائى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.