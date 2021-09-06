أخبار عاجلة

نرمين الفقى: فخورة بتكريمى عن دورين فى الدورة الـ9 من مهرجان «همسة للفنون» -
«المصري اليوم» تفتح ملف المدينة «العبور الجديدة» تعانى من ضعف الخدمات -
«أيام القاهرة للمونودراما» تنطلق اليوم.. وتونس ضيف الشرف -
مولد «برسوم العريان».. مسلمون وأقباط فى «عيد القديس» -
الإحصاء: 2.9 مليار دولار عجزًا فى الميزان التجارى يونيو 2021 -
مخاوف عالمية من ارتفاع أسعار رقائق الألومنيوم والسيارات بسبب «انقلاب غينيا» -
زغاريد في جنازة عروس كفر الشيخ: لقيت مصرعها في حادث قبل زفافها بأيام (صور) -
الرئيس العراقي: الوضع الحالي في البلاد غير مقبول وغير قابل للدوام -
«زي النهارده».. معركة التل الكبير وهزيمة عرابي 13 سبتمبر 1882 -
عاجل | حاميها حراميها .. حارس مدرسة يتعاون مع 5 أشخاص لسرقتها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

.. مسلحو طالبان يسيطرون على ضريح "أسد بنجشير"

Print
بالفيديو.. مسلحو طالبان يسيطرون على ضريح "أسد بنجشير" .. مسلحو طالبان يسيطرون على ضريح "أسد بنجشير"
بالقرب من عاصمة ولاية بنجشير بشمالي كابل

بالفيديو.. مسلحو طالبان يسيطرون على ضريح

نشر مسلحو طالبان مقاطع على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر سيطرة مقاتلي طالبان على ضريح "أسد بنجشير" أحمد شاه مسعود، والد زعيم المقاومة الحالي. بالقرب من عاصمة ولاية بنجشير بشمالي كابل، مدينة بازارك.
وفي عام 1996 قاد الراحل أحمد شاه مسعود (الملقب أسد بنجشير) التحالف الشمالي - تحالف أمراء الحرب في شمال أفغانستان ضد طالبان. وفي عام 2001، تم اغتياله من قبل مسلحين متنكرين كصحفيين.
وكانت حركة طالبان أعلنت الاستيلاء على ولاية بنجشير، كما وردت أنباء عن فرار قائدي المقاومة أمر الله صالح وأحمد مسعود (نجل أحمد شاه مسعود).
فيما أكدت حركة المقاومة أن أحمد مسعود الابن بخير وموجود في الولاية، وأن المقاومة مستمرة في القتال ضد مسلحي طالبان.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"سبق" تكشف فيديو انحراف مركبة وترديها من طريق الهدا.. لا وفيات

"سبق" تكشف فيديو انحراف مركبة وترديها من طريق الهدا.. لا وفيات

"سبق" تكشف فيديو انحراف مركبة وترديها من طريق الهدا.. لا وفيات

"سبق" تكشف فيديو انحراف مركبة وترديها من طريق الهدا.. لا وفيات

قناة الأهلي: هدف «أفشة» سبب معاناة بندق والزملكاوية .. فيديو

قناة الأهلي: هدف «أفشة» سبب معاناة بندق والزملكاوية .. فيديو

«موافقة بـ100 مليون دولار» .. أول تعليق من شيرين رضا على جدل مهرها من عمرو دياب (فيديو)

«موافقة بـ100 مليون دولار» .. أول تعليق من شيرين رضا على جدل مهرها من عمرو دياب (فيديو)