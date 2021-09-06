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مكة.. إنقاذ حياة طبيب "خمسيني" من ارتجاع وتهتك صمامات وشرايين القلب

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في عملية نادرة ومعقدة أجراها فريق متخصص بمدينة الملك عبدالله الطبية

مكة.. إنقاذ حياة طبيب

نجح فريق طبي تكاملي متخصص بمركز القلب بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة عضو تجمع مكة المكرمة الصحي من إنقاذ حياة طبيب بمنتصف العقد الخامس من العمر كان يعاني من ارتفاع ضغط الدم وارتفاع مستوى السكري إضافة إلى وجود جلطة دماغية قديمة تسببت له بعدد من الاعتلالات بالقلب.

واستقبلت طوارئ المدينة الطبية الإحالة للمريض من منطقة الباحة، وتعاملت معها بسرعة واحترافية عالية لم تتجاوز 4 ساعات منذ استقبال طلب الإحالة وحتى إجراء العملية، حيث أظهر تاريخه المرضي وجود ارتفاع بضغط الدم والسكري مع وجود جلطة دماغية قديمة، وتم على الفور إجراء القسطرة التشخيصية وعدد من الفحوصات والأشعة اللازمة، والتي أظهرت نتائجها وجود انسلاخ بالشريان الأورطي وجذع القلب مع ارتجاع شديد بالصمام الأورطي وتهتك بالشريان التاجي الأيمن.

وأوضح مدير مركز القلب بالمدينة الطبية الدكتور محمد ميني أنه اجتمع الفريق الطبي المتخصص لمثل هذا النوع من العمليات المكون من جراحة القلب وكل من التخدير والتمريض ورعاية جراحة القلب والتروية والعناية المركزة وتقرر إجراء جراحة عاجلة تم خلالها استبدال شريان الأورطي مع الصمام، وتم عمل قنطرة الشريان الأيمن الرئيسي تكللت بالنجاح وتعد هذه العملية نادرة وعالية الخطورة ومعقدة جداً استغرقت ١٢ ساعة خرج بعدها المريض بصحة وعافية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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