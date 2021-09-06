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سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند مستوى 11407.91 نقاط

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سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11407.91 نقاط سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند مستوى 11407.91 نقاط
بلغت قيمتها 7.4 مليارات ريال

سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11407.91 نقاط

أغلق مؤشر الأسهم الرئيسية اليوم مرتفًعا 71.99 نقطة ليقفل عند مستوى 11407.91 نقاط، بتداولات بلغت قيمتها 7.4 مليارات ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 190 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 300 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 121 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 67 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات صدر، والأهلي ريت 1، والزامل للصناعات، وفيبكو، وبترو رابغ الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات عذيب للاتصالات، وأسمنت تبوك، وبحر العرب، والخليجية العامة فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.96% و2.80%.
وجاءت أسهم شركات الإنماء، وأكسا التعاونية، وبترو رابغ، ودار الأركان، وسيرا الأكثر نشاطا بالكمية، وكانت أسهم شركات الراجحي، والإنماء، وأكسا التعاونية، والشرقية للتنمية، وزجاج هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 88.71 نقطة ليقفل عند مستوى 25338.81 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 40 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 300 ألف سهم تقاسمتها 2178 صفقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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