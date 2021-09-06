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نرمين الفقى: فخورة بتكريمى عن دورين فى الدورة الـ9 من مهرجان «همسة للفنون»
-
الاثنين 13 سبتمبر 2021 06:33 صباحاً
«المصري اليوم» تفتح ملف المدينة «العبور الجديدة» تعانى من ضعف الخدمات
-
الاثنين 13 سبتمبر 2021 06:19 صباحاً
«أيام القاهرة للمونودراما» تنطلق اليوم.. وتونس ضيف الشرف
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الاثنين 13 سبتمبر 2021 06:19 صباحاً
مولد «برسوم العريان».. مسلمون وأقباط فى «عيد القديس»
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الاثنين 13 سبتمبر 2021 06:05 صباحاً
الإحصاء: 2.9 مليار دولار عجزًا فى الميزان التجارى يونيو 2021
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الاثنين 13 سبتمبر 2021 05:54 صباحاً
مخاوف عالمية من ارتفاع أسعار رقائق الألومنيوم والسيارات بسبب «انقلاب غينيا»
-
الاثنين 13 سبتمبر 2021 05:54 صباحاً
زغاريد في جنازة عروس كفر الشيخ: لقيت مصرعها في حادث قبل زفافها بأيام (صور)
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الاثنين 13 سبتمبر 2021 04:43 صباحاً
الرئيس العراقي: الوضع الحالي في البلاد غير مقبول وغير قابل للدوام
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الاثنين 13 سبتمبر 2021 04:15 صباحاً
«زي النهارده».. معركة التل الكبير وهزيمة عرابي 13 سبتمبر 1882
-
الاثنين 13 سبتمبر 2021 04:15 صباحاً
عاجل | حاميها حراميها .. حارس مدرسة يتعاون مع 5 أشخاص لسرقتها
-
الاثنين 13 سبتمبر 2021 04:08 صباحاً
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الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثالثة 50% وهذه قائمة الأماكن الشاغرة
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الاثنين 06 سبتمبر 2021 03:37 مساءً
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