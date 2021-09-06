أخبار عاجلة

نرمين الفقى: فخورة بتكريمى عن دورين فى الدورة الـ9 من مهرجان «همسة للفنون» -
«المصري اليوم» تفتح ملف المدينة «العبور الجديدة» تعانى من ضعف الخدمات -
«أيام القاهرة للمونودراما» تنطلق اليوم.. وتونس ضيف الشرف -
مولد «برسوم العريان».. مسلمون وأقباط فى «عيد القديس» -
الإحصاء: 2.9 مليار دولار عجزًا فى الميزان التجارى يونيو 2021 -
مخاوف عالمية من ارتفاع أسعار رقائق الألومنيوم والسيارات بسبب «انقلاب غينيا» -
زغاريد في جنازة عروس كفر الشيخ: لقيت مصرعها في حادث قبل زفافها بأيام (صور) -
الرئيس العراقي: الوضع الحالي في البلاد غير مقبول وغير قابل للدوام -
«زي النهارده».. معركة التل الكبير وهزيمة عرابي 13 سبتمبر 1882 -
عاجل | حاميها حراميها .. حارس مدرسة يتعاون مع 5 أشخاص لسرقتها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

الإسماعيلي يكشف تطورات تجديد التعاقد مع إيهاب جلال

Print
الإسماعيلي يكشف تطورات تجديد التعاقد مع إيهاب جلال الإسماعيلي يكشف تطورات تجديد التعاقد مع إيهاب جلال

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أكد علاء وحيد، المتحدث الرسمى للنادى الإسماعيلى، أنه لا توجد أي خلافات بين اللجنة الفنية وإيهاب جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلي.

وقال علاء وحيد، في تصريحات إذاعية: «لا توجد أي خلاف بين الإدارة واللجنة الفنية ولا بين اللجنة الفنية والجهاز الفنى بقيادة إيهاب جلال»، مؤكدًا: «المفاوضات تجرى على قدم وساق بين إدارة النادى واللجنة الفنية لاستمرار الجهاز الفنى في الموسم المقبل وحسم الصفقات الجديدة».

وأوضح :«علي أبوجريشة رئيس اللجنة الفنية بالإسماعيلى، أكد لي أنه سيتم الإعلان عن الموقف النهائي لايهاب جلال، خلال 24 ساعة».

يُذكر أن إيهاب جلال، رفض تجديد عقده مع الإسماعيلي، إلا بعد حسم الصفقات التي طلب التعاقد معها وتدعيم الفريق بها، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية وذلك حتى يستطيع النادي المنافسة على البطولات في الموسم المقبل.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
خطة لإعادة هيكلة «تحديث الصناعة» وتصعيد الشباب لتولى المناصب القيادية

خطة لإعادة هيكلة «تحديث الصناعة» وتصعيد الشباب لتولى المناصب القيادية

نرمين الفقى: فخورة بتكريمى عن دورين فى الدورة الـ9 من مهرجان «همسة للفنون»

نرمين الفقى: فخورة بتكريمى عن دورين فى الدورة الـ9 من مهرجان «همسة للفنون»

«المصري اليوم» تفتح ملف المدينة «العبور الجديدة» تعانى من ضعف الخدمات

«المصري اليوم» تفتح ملف المدينة «العبور الجديدة» تعانى من ضعف الخدمات

«أيام القاهرة للمونودراما» تنطلق اليوم.. وتونس ضيف الشرف

«أيام القاهرة للمونودراما» تنطلق اليوم.. وتونس ضيف الشرف