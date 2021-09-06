الإسماعيلي يكشف تطورات تجديد التعاقد مع إيهاب جلال

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أكد علاء وحيد، المتحدث الرسمى للنادى الإسماعيلى، أنه لا توجد أي خلافات بين اللجنة الفنية وإيهاب جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلي.

وقال علاء وحيد، في تصريحات إذاعية: «لا توجد أي خلاف بين الإدارة واللجنة الفنية ولا بين اللجنة الفنية والجهاز الفنى بقيادة إيهاب جلال»، مؤكدًا: «المفاوضات تجرى على قدم وساق بين إدارة النادى واللجنة الفنية لاستمرار الجهاز الفنى في الموسم المقبل وحسم الصفقات الجديدة».

وأوضح :«علي أبوجريشة رئيس اللجنة الفنية بالإسماعيلى، أكد لي أنه سيتم الإعلان عن الموقف النهائي لايهاب جلال، خلال 24 ساعة».

يُذكر أن إيهاب جلال، رفض تجديد عقده مع الإسماعيلي، إلا بعد حسم الصفقات التي طلب التعاقد معها وتدعيم الفريق بها، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية وذلك حتى يستطيع النادي المنافسة على البطولات في الموسم المقبل.