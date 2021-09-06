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حقق 5 ملايين جنيه.. «ماكو» يتصدر إيرادات شباك تذاكر السينما الأحد

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حقق 5 ملايين جنيه.. «ماكو» يتصدر إيرادات شباك تذاكر السينما الأحد حقق 5 ملايين جنيه.. «ماكو» يتصدر إيرادات شباك تذاكر السينما الأحد

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نجح فيلم «ماكو» في صدارة إيرادات شباك تذاكر السينما، الأحد، في خامس أيام عرضه، محققًا 715 ألف، ليقترب باجمالي إيراداته إلى 5 ملايين جنيه.

وتدور أحداثه حول قرش مفترس، عند العبارة «سالم إكسبريس» الغارقة في سفاجا بالبحر الأحمر، وتم تصوير جزء كبير منه تحت ، كما استعانت الجهة المنتجة بفريق جرافيك عالمي سبق وأن شارك في العديد من الافلام العالمية الشهيرة.

الفيلم انتاج محمد الشريف، واخراج محمد هشام الرشيدي، وتأليف أحمد حليم ومحمد حفناوي واشراف عام محمد التلباني ومدير تسويق كريم هشام، وبطولة مراد يلدريم، بسمة، نيقولا معوض، ناهد السباعي، منذر رياحنة، فريال يوسف، عمرو وهبة، محمد مهران، وسارة الشامى.

المصرى اليوم

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