إبراهيم سعيد: اتجاه لرحيل البدري.. وحسام حسن الأفضل للمنتخب

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لا زالت أصداء التعادل المخيب للآمال للمنتخب المصري الأول لكرة القدم مع نظيره منتخب الجابون تلقي بظلالها على الشارع الكروي في مصر.

وتعادل منتخب مصر مع الجابون 1-1، ضمن الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

ورفع منتخب مصر رصده إلى 4 نقاط في صدارة جدول المجموعة قبل مباراة منتخب ليبيا أمام نظيره أنجولا، في الجولة الثانية بدوره.

ويدور حديث مستمر منذ مباراة أمس الأحد حول رحيل مرتقب لحسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، عن منصبه والبحث عن مدرب جديد لتولي مقاليد الإدارة الفنية للفراعنة.

وكتب نجم الكرة المصرية السابق، إبراهيم سعيد عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «اتجاه لرحيل حسام البدري، ولكن القرار تحت الدراسة وكلام علي حسام حسن وإيهاب جلال».

وتابع إبراهيم سعيد في تغريدة مثيرة: «رغم اختلافي مع حسام حسن أوقات كتير، ومحبتي ليه كلاعب، ده وقت إنه ياخد فرصة لتدريب منتخب مصر وتولي حسام حسن هو الأفضل».