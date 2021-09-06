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أحمد حسن: «مصطفى محمد كان لازم يبدأ أساسي.. والبدري ضيّع أفشة»

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أحمد حسن: «مصطفى محمد كان لازم يبدأ أساسي.. والبدري ضيّع أفشة» أحمد حسن: «مصطفى محمد كان لازم يبدأ أساسي.. والبدري ضيّع أفشة»

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أكد العميد أحمد حسن، نجم الكرة المصرية السابق، والمحلل الرياضي الحالي أن منتخب الأول لكرة القدم، ظهر بلا هوية خلال مباراة الجابون التي أقيمت مساء الأحد في العاصمة الجابونية ليبرفيل.

وتعادل منتخب مصر مع الجابون بهدف لكل فريق، في مباراة صعبة تسيدها بالكامل أصحاب الأرض وظهر منتخب الفراعنة ضعيفاً وبلا أي أنياب هجومية.

وقال أحمد حسن: ظهنا بلا هوية في أرض الملعب، ولا توجد طريقة لعب واضحة لنا لا على الصعيد الدفاعي أو الهجومي.

وأوضح أحمد حسن: من خلال متابعة منتخب مصر في المباريات الأخيرة نجد أنه يفتقد الشراسة في المباريات التي يخوضها وليس لديه إصرار ورغبة ملحة في تحقيق الفوز.

وأضاف أحمد حسن حول اختيارات حسام البدري، المدير الفني للمنتخب للاعبين في المباراة أمام الجابون وتوظيف اللاعبين: «مصطفى محمد كان لازم يبدأ أساسي»، وكان مهاجم جالطة سراي قد سجل هدف التعادل لمصر في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

واختتم العميد: منتخب مصر فقد 70 في المائة من خطورة محمد مجدي أفشة بعدما دفع به حسام البدري في مركز الجناح وليس في مكانه الطبيعي في وسط الملعب.

المصرى اليوم

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