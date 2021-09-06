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الحبس 3 سنوات لـ4 موظفين بـ«كهرباء البحر الأحمر» والعزل من وظائفهم في «قضية رشوة»

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الحبس 3 سنوات لـ4 موظفين بـ«كهرباء البحر الأحمر» والعزل من وظائفهم في «قضية رشوة» الحبس 3 سنوات لـ4 موظفين بـ«كهرباء البحر الأحمر» والعزل من وظائفهم في «قضية رشوة»

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قضت محكمة جنايات البحر الأحمر برئاسة المستشار الدكتور مجدي سلامة دياب رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أحمد محمود ابرهيم وأحمد حسن غلاب وأمانة سر عبدالله محمد أحمد ومصطفي جلال وعبدالناصر حافظ، الإثنين، بالحبس لمدة ٣ سنوات لـ٤ بينهم مدير عام شركة توزيع كهرباء البحر الأحمر، و٣ موظفين آخرين، وعزلهم من وظائفهم في قضية رشوة.

كما قضت المحكمة بإعفاء رجل الأعمال محمد ابوالنصر و٤ آخرين من العقوبة طبقًا لنص المادة ١٠٧ من قانون العقوبات.

وتعود تفاصيل القضية إلى عام ٢٠٠٨ بعدما ألقت الرقابة الإدارية القبض على عدد مسؤولي قطاع كهرباء البحر الأحمر وآخرين بتلقي رشوة مالية، وتم حبسهم على ذمة التحقيقات، وإحالة القضية للجنايات، ثم أحالت القضية للمحكمة الدستورية لبيان دستورية تسجيل المكالمات للمتهمين من عدمه، وتم إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية مرة أخرى حتى أصدرت المحكمة الحكم السابق.

المصرى اليوم

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