زوجة تروي اللحظات الأخيرة في حياة زوجها الشاذ : قتلته وارتحت منه في إمبابة

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«قتلت زوجي وفصلت رأسه عن جسده وقطعت عضوه الذكري رغباته المستمرة في إقامة علاقة جنسية شاذة.. فقتلته بعد أن يئست من إصلاحه" .. تلك هي اعترافات ربنة منزل بمنطقة إمبابة فقررت النيابة العامة بإحالتها إلى محكمة الجنايات.



كان قسم شرطة إمبابة تلقي بلاغا من الأهالي بالعثور على أشلاء جثة في صندوق قمامة، انتقل ضباط القسم إلى مكان البلاغ، وتم الاستماع إلي أقوال شهود عيان، وتم تفريغ الكاميرات الموجودة أعلى العقارات لكشف غموض الحادث.

كلبش - صورة أرشيفية

تمكنت الاجهزة الامنية بعد تفريغ الكاميرات كشف غموض الحادث، وبالفحص تبين أن زوجة المجني عليه وراء ارتكاب الواقعة تم ضبطها، وأرشدت عن مكان رأس زوجها والسلاح المستخدم في الواقعة، تم وإحالتها إلى النيابة العامة.

أكدت المتهمة في التحقيقات إنها تخلصت من زوجها أثناء نومه، وقالت دخلت المطبخ وأخذت سكينا وضربته 5 طعنات في البطن والصدر حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وبعدها فصلت رأسه عن جسده وقطعت عضوه الذكري.

وأضافت زوجي كان شاذ جنسي وعلي علاقات محرمة مع بعض سيدات المنطقة، وكان يشاهد الأفلام الإباحية علي تليفونه ويطلب مني تقليد الأوضاع الشاذة ، وعندما أرفض كان يتعدى عليا بالضرب قتلته وقطعت جثته إلى أشلاء ورميتها في صناديق الزبالة في أماكن متفرقة.

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