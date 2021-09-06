«التعليم»: لم نتلق شكاوى حول «الجبر والفراغية» لطلاب الدور الثاني بالثانوية العامة

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أدى طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة (شعبة الرياضيات)، الإثنين، امتحان الرياضيات البحتة (جبر وهندسة فراغية) بإجمالي عدد 5390 طالب وطالبة، كما أدى طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) امتحانى (علم النفس «فترة أولى»، وعلم اجتماع «فترة ثانية» بإجمالي عدد 9 طالب وطالبة.

وحرص الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشؤون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان، قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، واطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات، ومؤجهًا بالالتزام بتعليمات الوزارة والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في لجان الامتحانات قبل وأثناء الامتحانات بما يضمن انتظام سير الامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات.

وأضاف حجازي في تصريحات صحفية، الإثنين، أن أجواء الامتحان خلال اليوم الثالث سارت بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، وأن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، «البابل شيت» ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع ورق الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وأوضح أن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية لم تتلقى أي ملاحظات.

جدير بالذكر أن يوم الثلاثاء الموافق 7 سبتمبر 2021 يؤدي طلاب الثانوية العامة (بشعبتيها علوم ورياضيات) امتحان «الفيزياء» بإجمالي عدد 33158 طالب وطالبة، ويؤدى طلاب الشعبة الأدبية امتحان «التاريخ» بإجمالي عدد 22201 طالب وطالبة، ويؤدي طلاب الثانوية العامة مدارس المتفوقين (stem) امتحان «مقاييس المفاهيم (الرياضيات التطبيقية)» بإجمالي عدد 29 طالب وطالبة.