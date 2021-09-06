«الصحة العالمية» عن تطورات كورونا: العالم على مفترق طرق إما «الإهمال» أو «التأهب» للمواجهة

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قال الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إن جائحة كورونا تسببت في معاناة بشرية وأضرار اقتصادية واجتماعية هائلة، لم تكن الحكومات ومجتمع الصحة العامة والمؤسسات الدولية متأهبة لها بشكل كافٍ، ولا يزال العالم غير مهيأ بشكل جيد لإدارة مثل هذه الكوارث.

وأضاف، خلال كلمته في ندوة حول التأهب للجوائح في بلدان شرق المتوسط، اليوم الإثنين، أن العالم اليوم على مفترق طرق، إما أن نختار طريق الإهمال ونترك مصيرنا لمسببات الأمراض المتطورة التي تهدد أسلوب حياتنا، أو نعطي الأولوية للتأهب كي نضمن عدم تحول الأوبئة في المستقبل إلى جوائح.

وتابع: قامت ثلاث هيئات من الخبراء بمراجعة الاستجابة الدولية للجائحة، وبالإضافة إلى تحليل ما تم على نحو جيد وما لم يتم، فقد أوصت الهيئات باتخاذ إجراءات لتجنب مثل هذه الكوارث في المستقبل.

وأعرب المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، عن تقديره للفريق المستقل المعني بالتأهب لمواجهة الأوبئة والاستجابة لها (IPPPR) ولجنة مراجعة اللوائح الصحية الدولية واللجنة الاستشارية المستقلة للرقابة التابعة لمنظمة الصحة العالمية على عملهم المتفاني، قائلا: الآن تقع على عاتقنا مسؤولية المضي قدماً بهذا العمل.

ودعا المنظري، وزراء الصحة وجميع الشركاء للعمل معًا ورفع صوت جماعي قوي من إقليمنا، وهذا مهم بشكل خاص بالنظر إلى الحجم الهائل لحالات الطوارئ والصراع وعدم الاستقرار في الإقليم، مشيرا ان الجائحة كشفت عن أوجه عدم إنصاف ونقاط ضعف عميقة على الصعيد الصحي العالم، ونأمل أن يمتد التعاون في مجال الأمن الصحي العالمي إلى ما بعد الجائحة.