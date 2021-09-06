تنسيق 2021 .. نتيجة المرحلة الثانية من التنسيق وكليات المرحلة الثالثة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021، لطلاب الثانوية العامة، كما أعلن عن موعد مرحلة تقليل الاغتراب للمرحلتين الأولي والثانية، وأعلن أيضًا عن أسماء الكليات المتاحة لطلاب المرحلة الثالثة من الثانوية العامة.

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العملي، في مؤتمر إعلان نتيجة المرحلة الثانية من الثانوية للشعبتين العلمية والأدبية بفرعيها وكانت النتيجة كما يلي:

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى، نتيجة المرحلة الثانية للكليات مؤكدًا أن الحد الأدنى للقبول في الكليات كما يلي:

كلية الطب البيطرى سجل 85.6%.

وكلية التمريض 62.43%.

كلية الهندسة 79.75%.

كلية التخطيط العمرانى 78.78%.

كلية الفنون التطبيقية 77.31%.

كلية الحاسبات والمعلومات 75.12%.

كلية الفنون الجميلة عمارة 70%

الأماكن المتاحة لطلاب المرحلة الثالثة من الثانوية العامة

أعلن وزير التعليم العالي خلال المؤتمر عن وجود عدد من الأماكن الخالية لطلاب المرحلة الثالثة في الكليات والجامعات الحكومية والمعاهد العليا لطلاب المرحلة الثالثة.

تنسيق 2021.. موعد بدء المرحلة تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة

أعلن وزير التعليم العالي عن بدء مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولي والثانية من تنسيق الثانوية العامة 2021 اعتبارًا من يوم الثلاثاء 7-9-2021 وتستمر حتى يوم السبت المقبل لمدة 5 أيام، وتعلن النتيجة خلال 72 ساعة من انتهاء التقديم.

وقال الدكتور خالد عبدالغفار إن تقليل الاغتراب يعتمد على الطاقة الإستيعابية في الكليات ومجموع الطالب والنسبة المقررة من المجلس الأعلي للجامعات.

ويبلغ عدد طلاب المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة من الشعبة العلمية 186ألفًا و618 طالبًا وطالبة بمجموع 254.5 درجة، بينما يبلغ عدد طلاب المرحلة الثانية من الشعبة الأدبية 56 ألفًا و404 طالبًا وطالبة بمجموع 238 درجة، بإجمالي عدد 243 ألفًا و22 طالبة للشعبتين.

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية من الثانوية العامة

تبدأ وزارة التعليم العالي في إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للطلاب بمجرد انتهاء المؤتمر الصحفي لوزير التعليم العالي لإعلان النتيجة، ويمكن معرفة النتيجة مباشرة من خلال رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021.

تنسيق 2021.. موعد بدء المرحلة الثالثة

قال وزير التعليم العالي خلال مؤتمر إعلان نتيجة المرحلة الثانية إن المرحلة الثالثة تبدأ بعد الانتهاء من إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب، وظهور نتيجة الدور الثاني من الثانوية العامة.

وتبدأ المرحلة الثالثة للشعبتين من مجموع 205 درجة بنسبة 50% فأكثر ويبلغ عدد الطلاب في المرحلة الثالثة الناجحين في الدور الأول من الثانوية العامة 66 ألفًا و997 طالبًا وطالبة.