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رئيس وزراء الصومال يوقف مدير المخابرات عن العمل.. ورئيس البلاد: مخالف للدستور

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رئيس وزراء الصومال يوقف مدير المخابرات عن العمل.. ورئيس البلاد: مخالف للدستور رئيس وزراء الصومال يوقف مدير المخابرات عن العمل.. ورئيس البلاد: مخالف للدستور

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أوقف رئيس الوزراء الصومالي، الإثنين، مدير المخابرات عن العمل، في خطوة وصفها رئيس البلاد بأنها «مخالفة للدستور».

ونشب الخلاف حول فهد ياسين مدير المخابرات والأمن الوطني الصومالي بعد أيام من التوتر في العاصمة مقديشو بسبب الوفاة الغامضة لإكران تهليل فارح، الموظفة بالجهاز منذ أكثر من شهرين.

وأعلن رئيس الوزراء محمد حسين روبلي وقف ياسين عن العمل وتعيين مسؤول آخر لقيادة الجهاز مؤقتا، بعد أن رفض ياسين طلبه يوم السبت بتسليم تقرير خلال 48 ساعة عن وفاة فارح.

وأصدر الرئيس محمد عبدالله محمد بيانًا قال فيه إن قرار رئيس الوزراء «غير قانوني ويخالف دستور البلاد»، مشيرًا إلى أنه «ينبغي استمرار ياسين في عمله مديرا للمخابرات».

المصرى اليوم

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