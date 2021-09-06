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على مدار الساعات الماضية، والحديث لا يتوقف في الشارع المصري عن إقالة حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بعد الظهور السيء لمنتخب الفراعنة خلال المباراتين اللتين خاضهما في التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

وتوجهت «المصري اليوم» بسؤال إلى أسامة عرابي، المدرب العام السابق للنادي الأهلي، ونجم الكرة المصرية السابق، حول الأفضل في الفترة المقبلة، هل هو استمرار حسام البدري أم رحيله عن تدريب منتخب مصر، فقال عرابي: بلا شك أنا مع استمرار حسام البدري، وعلى حصوله على الفرصة كاملة، خاصة أنه حتى الآن لم يفشل، وحتى الآن يسير على صعيد النتائج بصورة جيدة، رغم سوء الأداء.

وأوضح أسامة عرابي: حسام البدري نجح حتى الآن في الاختبارات التي دخلها، فقد نجح في قيادة المنتخب إلى نهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية، ويسير بصورة جيدة في مشوار تصفيات كأس العالم المقبلة، وقادر على صدارة المجموعة حتى الآن.

واختتم أسامة عرابي: الأداء السيء لا يتحمله حسام البدري وحده، واللاعبون يتحملوا جزء من المسؤولية، ولكنه يتحمل عدم إعداد اللاعبين، وتفريطه في إقامة معسكر للاعبين في التوقف الدولي السابق.