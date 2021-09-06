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وزير التعليم العالي يعلن نتيجة المرحلة الثانية من التنسيق (تفاصيل)

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وزير التعليم العالي يعلن نتيجة المرحلة الثانية من التنسيق (تفاصيل) وزير التعليم العالي يعلن نتيجة المرحلة الثانية من التنسيق (تفاصيل)

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قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنه بإعلان نتيجة المرحلة الثانية يكون تم توزيع 359 ألفا و907 طلاب من المرحلتين الأولى والثانية، من إجمالي الناجين من الثانوية العامة والبالغ عددهم 429 الف طالب.

وأكد الوزير في مؤتمر صحفي، الإثنين، وجود أماكن شاغرة ببعض الكليات المرحلة الثالثة بالإضافة إلى المعاهد العليا، مشيرا إلى أنه سيتم فتح تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثالثة بحد أدني 50% العلمي والأدبي بعد الانتهاء من مرحلة التحويلات.

وأشار إلى أنه سيتم فتح باب تحويلات تقليل الاغتراب للمرحلتين الأولي والثانية اعتبارا من الاربعاء المقبل 8 سبتمبر وحتي الاحد 12 سبتمبر، وبنسبة 10% من الطاقة الاستيعابية للكليات.

المصرى اليوم

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