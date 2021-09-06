أخبار عاجلة

نرمين الفقى: فخورة بتكريمى عن دورين فى الدورة الـ9 من مهرجان «همسة للفنون» -
«المصري اليوم» تفتح ملف المدينة «العبور الجديدة» تعانى من ضعف الخدمات -
«أيام القاهرة للمونودراما» تنطلق اليوم.. وتونس ضيف الشرف -
مولد «برسوم العريان».. مسلمون وأقباط فى «عيد القديس» -
الإحصاء: 2.9 مليار دولار عجزًا فى الميزان التجارى يونيو 2021 -
مخاوف عالمية من ارتفاع أسعار رقائق الألومنيوم والسيارات بسبب «انقلاب غينيا» -
زغاريد في جنازة عروس كفر الشيخ: لقيت مصرعها في حادث قبل زفافها بأيام (صور) -
الرئيس العراقي: الوضع الحالي في البلاد غير مقبول وغير قابل للدوام -
«زي النهارده».. معركة التل الكبير وهزيمة عرابي 13 سبتمبر 1882 -
عاجل | حاميها حراميها .. حارس مدرسة يتعاون مع 5 أشخاص لسرقتها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

تنسيق المرحلة الثانية.. 85.6% الحد الأدنى البيطري و 62.43% للتمريض و 79.75% للهندسة

Print
تنسيق المرحلة الثانية.. 85.6% الحد الأدنى البيطري و 62.43% للتمريض و 79.75% للهندسة تنسيق المرحلة الثانية.. 85.6% الحد الأدنى البيطري و 62.43% للتمريض و 79.75% للهندسة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن الحد الأدنى للقبول بكلية الطب البيطرى سجل 85.6% والتمريض 62.43% والهندسة 79.75% والتخطيط العمرانى 78.78% والفنون التطبيقية 77.31% والحاسبات والمعلومات 75.12% والفنون الجميلة عمارة 70%.

واعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنه بإعلان نتيجة المرحلة الثانية يكون تم توزيع 359 ألفا و907 طلاب من المرحلتين الأولى والثانية، من إجمالي الناجين من الثانوية العامة والبالغ عددهم 429 الف طالب

وأكد وزير التعليم العالي، علي وجود أماكن شاغرة ببعض الكليات المرحلة الثالثة بالإضافة إلي المعاهد العليا ، مشيرا إلي أنه سيتم فتح تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثالثة بحد أدني 50% العلمي والأدبي بعد الانتهاء من مرحلة التحويلات.

وأشار إلي أنه سيتم فتح باب تحويلات تقليل الاغتراب للمرحلتين الأولي والثانية اعتبارا من الاربعاء المقبل 8 سبتمبر وحتي الاحد 12 سبتمبر ، وبنسبة 10% من الطاقة الاستيعابية للكليات.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
خطة لإعادة هيكلة «تحديث الصناعة» وتصعيد الشباب لتولى المناصب القيادية

خطة لإعادة هيكلة «تحديث الصناعة» وتصعيد الشباب لتولى المناصب القيادية

نرمين الفقى: فخورة بتكريمى عن دورين فى الدورة الـ9 من مهرجان «همسة للفنون»

نرمين الفقى: فخورة بتكريمى عن دورين فى الدورة الـ9 من مهرجان «همسة للفنون»

«المصري اليوم» تفتح ملف المدينة «العبور الجديدة» تعانى من ضعف الخدمات

«المصري اليوم» تفتح ملف المدينة «العبور الجديدة» تعانى من ضعف الخدمات

«أيام القاهرة للمونودراما» تنطلق اليوم.. وتونس ضيف الشرف

«أيام القاهرة للمونودراما» تنطلق اليوم.. وتونس ضيف الشرف