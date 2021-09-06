تنسيق المرحلة الثانية.. 85.6% الحد الأدنى البيطري و 62.43% للتمريض و 79.75% للهندسة

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أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن الحد الأدنى للقبول بكلية الطب البيطرى سجل 85.6% والتمريض 62.43% والهندسة 79.75% والتخطيط العمرانى 78.78% والفنون التطبيقية 77.31% والحاسبات والمعلومات 75.12% والفنون الجميلة عمارة 70%.

واعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنه بإعلان نتيجة المرحلة الثانية يكون تم توزيع 359 ألفا و907 طلاب من المرحلتين الأولى والثانية، من إجمالي الناجين من الثانوية العامة والبالغ عددهم 429 الف طالب

وأكد وزير التعليم العالي، علي وجود أماكن شاغرة ببعض الكليات المرحلة الثالثة بالإضافة إلي المعاهد العليا ، مشيرا إلي أنه سيتم فتح تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثالثة بحد أدني 50% العلمي والأدبي بعد الانتهاء من مرحلة التحويلات.

وأشار إلي أنه سيتم فتح باب تحويلات تقليل الاغتراب للمرحلتين الأولي والثانية اعتبارا من الاربعاء المقبل 8 سبتمبر وحتي الاحد 12 سبتمبر ، وبنسبة 10% من الطاقة الاستيعابية للكليات.