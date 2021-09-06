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"الصحة" تؤكد أهمية استكمال التحصين بجرعتين للحماية من مضاعفات كورونا

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"الصحة" تؤكد أهمية استكمال التحصين بجرعتين للحماية من مضاعفات كورونا "الصحة" تؤكد أهمية استكمال التحصين بجرعتين للحماية من مضاعفات كورونا

أكدت وزارة الصحة أهمية استمرار التقيد بالإجراءات الوقائية واستكمال التحصين بجرعتين للحماية من مضاعفات كوفيد- 19 والحد من كوفيد طويل الأمد.

وفي نفس السياق، كانت قد أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (124) حالة مؤكدة وتعافي (217) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (2503) حالات منها (689) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (545367) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (534279) حالة.
وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (6) حالات، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8585) حالة "يرحمهم الله جميعاً".

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات .

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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