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"التجارة" تضبط 1.352 مخالفة لتطبيق الإجراءات الاحترازيّة

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"التجارة" تضبط 1.352 مخالفة لتطبيق الإجراءات الاحترازيّة "التجارة" تضبط 1.352 مخالفة لتطبيق الإجراءات الاحترازيّة
نفذت 48.816 زيارة خلال أسبوعين لمتابعة التزام المنشآت

نفّذت الفرق الرقابيّة لوزارة التجارة 48.816 زيارة تفتيشيّة لمراقبة التزام المنشآت التجاريّة ومنافذ البيع في كافّة مناطق المملكة بتطبيق الإجراءات الاحترازيّة والتدابير الوقائيّة لمواجهة فيروس "كورونا".

وأسفرت نتائج الزيارات على الأسواق والمراكز والمحالّ التجاريّة ومنافذ البيع عن تحرير 1.352 مخالفة فوريّة تطبيقاً للعقوبات المنصوص عليها بمخالفة الإجراءات الاحترازيّة والتدابير الوقائيّة لمواجهة "كورونا".

وأكدت وزارة التجارة متابعة التزام المنشآت التجاريّة ومنافذ البيع بكافّة مناطق المملكة بعدم السماح بدخول الأفراد غير المحصنين الّذين لم يحصلوا على اللقاح المضادّ لفيروس "كورونا"، حيث يشترط إظهار حالة كافّة المتسوّقين حسب الحالة في تطبيق "توكّلنا" بحيث تكون (محصّن بجرعتين) أو (محصّن جرعة أولى) أو (محصن متعافي).

وترصد الفرق الرقابيّة للوزارة خلال جولاتها التفتيشيّة مخالفة عدم إلزام المتسوّقين بالكمامات والتباعد، وعدم التزام العاملين بالإجراءات الاحترازيّة الوقائيّة وعدم الالتزام بالأعداد المسموح بوجودها داخل المنشأة، إضافة إلى عدم استخدام تصريح التجمّع للتحكّم بالطاقة الاستيعابيّة للمحالّ التجاريّة أو المجمعات التجارية والمراكز الّتي تزيد طاقتها الاستيعابيّة عن 100 شخص.

ويتمّ ضبط المنشآت غير الملتزمة وفرض غرامة ماليّة تصل إلى 100 ألف ريال وتضاعف العقوبة في حال التكرار مع إغلاق المنشأة المخالفة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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