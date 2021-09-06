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أسامة عرابي يسأل البدري: لماذا لعب أفشة جناحاً.. وما هو دور عمر جابر؟

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أسامة عرابي يسأل البدري: لماذا لعب أفشة جناحاً.. وما هو دور عمر جابر؟ أسامة عرابي يسأل البدري: لماذا لعب أفشة جناحاً.. وما هو دور عمر جابر؟

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أكد أسامة عرابي، نجم الكرة المصرية والنادي الأهلي السابق، أن هناك الكثير من علامات الاستفهام حول توظيف لاعبي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم أمام نظيره الجابون في المباراة التي جمعت بين المنتخبين مساء الأحد.

وتعادل منتخب مصر مع مضيفه الجابون بهدف لكل فريق، ليرفع منتخب رصيده في قمة المجموعة إلى 4 نقاط، بعد الفوز في الجولة الأولى على منتخب أنجولا.

وقال أسامة عرابي: الأداء كان سيء جداً، ولا أعرف لماذا لعب محمد مجدي أفشة كجناح جهة اليسار، فالمكان المناسب له حتى نستفيد من إمكانياته هو تحت رأس الحربة.

وتابع عرابي: كذلك لا أعرف لماذا تم الدفع بعمر جابر، فقد كانت مفاجأة، وأحمد توفيق ليس جاهز تماماً، ورغم اللعب بـ 3 لاعبين في مركز لاعب الوسط المدافع، بوجود عمرو السولية وحمدي فتحي وعمر جابر كان يوجد «فركشة» في وسط الملعب.

وأضاف: رغم اللعب بحجازي والونش وثنائي على الأطراف ليس معروفاً عنهما الزيادة الهجومية وهما أيمن أشرف وأحمد توفيق، دفاع منتخب مصر كان شوارع «والدفنس كان مفتوح»، وكذلك وسط الملعب كان مفتوحاً جداً رغم وجود ثلاثة لاعبين بمهام دفاعية.

المصرى اليوم

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