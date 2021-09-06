«كيا سبورتاج» المبيعات تتصدر سوق «SUV» بـ7799 سيارة

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للسوق المصرى طبيعة خاصة إذ يتسع لجميع أنواع موديلات السيارات من مختلف الأسعار من مئات الألوف إلى عدة ملايين، لكن مزاج الطبقة المتوسطة الأكثر إقبالا على الشراء يتحكم في طبيعة السوق وحجم المبيعات من أنواع بعينها من السيارات، التي أصبحت جاذبة للمستخدم المصرd مثل السيارات من فئة «SUV»، خصوصا أنها تجمع مميزات عدة طرازات، بداية من قوة الجر رباعية الدفع إلى الشكل الرياضي الجذاب.

وفقا لآخر الاحصائيات والتقارير الخاصة بحركة بيع سيارات الـ«SUV» في مصر خلال العام الماضي، تصدرت كيا سبورتاج، المبيعات بـ بـ7799 سيارة، حيث يصل سعر فئة «LX» إلى 399 ألف و900 جنيه، بينما يصل السعر إلى 444 و900 جنيها لفئة «LX FO»، بينما يصل سعر فئة «LX FO+» لـ454 ألف و900 جنيه، أما فئة «Highline+» فيصل سعرها إلى 489 ألف و900 جنيه، ويصل سعر السيارة فئة «Topline+» إلى 529 ألف و900 جنيه.

وسبورتاج التي تم طرحها في مصر مزودة بمحرك واحد 4 سلندر، سعة 1600 سي سي وبقوة 140 حصان و165 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي يشمل 6 سرعات جر أمامي.

وتأتى هيونداي توسان، في المرتبة الثانية من حيث المبيعات حيث تم بيع 6778 سيارة من هذه الماركة، ويصل سعر الفئة الأولى منها إلى 435 ألف جنيه، والفئة الثانية 465 ألف جنيه، والثالثة 500 ألف جنيه، والرابعة 550 ألف جنيه، أما الخامسة فبصل سعرها إلى 590 ألف جنيه.

والموديل الموجود في مصر مزود بمحرك 4 سلندر يتصل بشاحن توربيني، سعة 1600 سي سي وقوة 180 حصان و265 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل محركها بناقل حركة أوتوماتيكي 7 سرعات.

وتحتل MG ZS، المرتبة الثالثة بمبيعات بلغت 4711 سيارة، حيث يصل سعر الفئة الأولى منها 254 ألف و990 جنيه، والثانية 269 ألف و990 جنيه، والثالثة 287 ألف و990 جنيه.

ويحتوى هذا الموديل على محرك 4 سلندر، 1500 سي سي بقوة 119 حصان وناقل حركة أوتوماتيكي 4 سرعات.

وتأتى رينو داستر في المرتبة الرابعة حيث يصل حجم المبيعات 3189 سيارة، ويصل سعر الفئة الأولى لـ288 ألف جنيه، والفئة الثانية 310 ألف جنيه، والفئة الثالثة 339 ألف جنيه.

ويتضمن الموديل محرك بنزين 4 سلندر بسعة 1600 سي سي وقوة 115 حصان ويتصل ناقل حركة أوتوماتيكي من فئة CVT.

وتحتل شيري تيجو 3 المرتبة الـ5 بمبيعات تبلغ 3056 سيارة، ويصل سعر السيارة لـ242 ألف جنيه، وتشمل على محرك 4 سلندر سعة 1600 سي سي وقوة 126 حصان و160 نيوتن متر من عزم الدوران، وناقل حركة أوتوماتيكي من فئة CVT.

وفى المرتبة السادسة تأتي شيفروليه كابتيفا، بمبيعات 3042 سيارة، يصل سعر الفئة الأولى منها لـ329 ألف و990 جنيه، والثانية 354 ألف و990 جنيه، والثالثة 374 ألف و990 جنيه، والرابعة 394 ألف و990 جنيه.

وتحتوى السيارة على محرك 4 سلندر متصل بشاحن توربيني، بسعة 1500 سي سي وقوة 148 حصان و255 نيوتن متر من عزم الدوران، وناقل حركة أوتوماتيكي من فئة CVT.

أما السيارة بيجو 3008، فتحتل المرتبة الـ7 ويصل حجم المبيعات إلى 2818 سيارة، ويصل سعر الفئة الأولى 509 ألف و990 جنيه، والفئة الثانية 559 ألف و990 جنيه، والثالثة 634 ألف و990 جنيه، والرابعة 639 ألف و990 جنيه، والخامسة 684 ألف و990 جنيه، والسادسة 689 ألف و990 جنيه.

وتتضمن السيارة محرك 4 سلندر سعة 1600 سي سي وقوة 165 حصان و240 نيوتن متر من عزم الدوران، وناقل حركة أوتوماتيكي من فئة CVT.

أما سيتروين C5 Aircross، فتحتل المرتبة الـ8 بمبيعات تبلغ 2548 سيارة، ويصل سعر السيارة من الفئة الأولى لـ429 ألف جنيه، والثانية 497 ألف جنيه، والثالثة 547 ألف جنيه.

وتشمل السيارة على محرك 4 سلندر سعة 1600 سي سي وقوة 165 حصان و240 نيوتن متر من عزم الدوران، وناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات.

وفى المرتبة الـ9 نيسان قشقاي، بمبيعات 2306 سيارة، ويصل سعر الفئة الأولى لـ371 ألف و400 جنيه، أما الفئة الثانية فيصل سعرها لـ407 ألف و400 جنيه، والثالثة 436 ألف و400 جنيه، والرابعة 445 ألف و400 جنيه.

وتشمل السيارة على محرك متصل بشاحن توربيني، سعة 1200 سي سي بقوة 115 حصان و165 نيوتن متر من عزم الدوران، وناقل حركة أوتوماتيكي.

وأخيرًا تأتي شيري تيجو 7 في المرتبة الـ10 بمبيعات السيارة تبلغ 2162 سيارة، ويصل سعر الفئة الأولى منها لـ281 ألف جنيه، والثانية 305 ألف جنيه.

وتشمل السيارة محرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي بقوة 145 حصان و210 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات.