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مدرب السعودي: تنتظرنا مباراة مثيرة للاهتمام وصعبة أمام عمان

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مدرب المنتخب السعودي: تنتظرنا مباراة مثيرة للاهتمام وصعبة أمام عمان مدرب السعودي: تنتظرنا مباراة مثيرة للاهتمام وصعبة أمام عمان
قال إن كرة القدم تلعب على المستطيل الأخضر وليس على الورق

مدرب المنتخب السعودي: تنتظرنا مباراة مثيرة للاهتمام وصعبة أمام عمان

أشار المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم "إيرڤي رينارد" في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم للحديث عن استعدادات الأخضر لمواجهة منتخب عمان ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022، إلى صعوبة المواجهة المرتقبة بين المنتخبين، وقال: "مباراة مثيرة للاهتمام لكلا المنتخبين بعد الفوز الذي تحقق في البداية، فقد شاهدنا نتيجة عظيمة لمنتخب عمان أمام منتخب اليابان، لذلك نعلم جيدًا بأن مباراة الغد مباراة صعبة".
وأضاف "إيرڤي رينارد" قائلاً: "ندرك جيدًا بأن جميع مباريات التصفيات صعبة، لذا يجب علينا أن نحترم جميع المنتخبات المنافسة التي وصلت للمرحلة الأخيرة من التصفيات، والعمل بشكل متواصل من أجل أن نكون حاضرين بشكل مثالي".
وعن خبرة السعودي في التصفيات قال: "لدينا الخبرة والمهارة، وقد لا تكون كافية لذلك لابد أن تكون روح المنتخب حاضرة في كل مباراة".
ورفض اعتبار وصف فوز منتخب عمان أمام منتخب اليابان بالمفاجأة وقال: "ما حققه منتخب عمان في مباراته الماضية لم يكن مفاجأة لأن كرة القدم تلعب على المستطيل الاخضر وليس على الورق".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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