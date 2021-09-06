أخبار عاجلة

نرمين الفقى: فخورة بتكريمى عن دورين فى الدورة الـ9 من مهرجان «همسة للفنون» -
«المصري اليوم» تفتح ملف المدينة «العبور الجديدة» تعانى من ضعف الخدمات -
«أيام القاهرة للمونودراما» تنطلق اليوم.. وتونس ضيف الشرف -
مولد «برسوم العريان».. مسلمون وأقباط فى «عيد القديس» -
زغاريد في جنازة عروس كفر الشيخ: لقيت مصرعها في حادث قبل زفافها بأيام (صور) -
الرئيس العراقي: الوضع الحالي في البلاد غير مقبول وغير قابل للدوام -
«زي النهارده».. معركة التل الكبير وهزيمة عرابي 13 سبتمبر 1882 -
عاجل | حاميها حراميها .. حارس مدرسة يتعاون مع 5 أشخاص لسرقتها -
«زي النهارده».. وفاة الفنان القدير سراج منير 13 سبتمبر 1957 -
طائرات وزوارق إسرائيلية تقصف مواقع للفصائل الفلسطينية في غزة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أمانة جدة تنجز 90% من أعمال نفق تقاطع "التحلية" مع المدينة

Print
ضمن خطة الأمانة لتحرير الحركة المرورية في المحاور الرئيسية

أمانة جدة تنجز 90% من أعمال نفق تقاطع

أنجزت أمانة محافظة جدة نحو 90% من أعمال مشروع تقاطع طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز "التحلية" مع طريق المدينة، والذي تبلغ تكلفته الإجمالية 240.393.735 ريالًا، وذلك ضمن مبادرات الأمانة التطويرية للخدمات البلدية وتحسين جودة الحياة من خلال تحسين التقاطعات والارتقاء بشبكة الطرق، والتي تعد إحدى مستهدفات رؤية المملكة 2030م.

ويختص المشروع بتنفيذ نفق على طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز "التحلية" عند تقاطعه مع طريق المدينة المنورة (شرق – غرب) بطول 650 م يتضمن مسارين في كل اتجاه، ويهدف إلى استكمال خطة تحرير الحركة المرورية على الطريق بين الشرق والغرب، وتقليل مراحل الإشارة إلى مرحلتين، وكذلك تحسين مستوى الخدمة بالتقاطع السطحي، وتقليل أزمنة التأخير ومدى انعكاسه على زمن الرحلة، بجانب تقليل ارتداد المركبات والتأثير السلبي على الاستخدامات المحيطة.

يذكر أن المشروع يأتي ضمن خطة الأمانة لتحرير الحركة المرورية في المحاور والتقاطعات الرئيسية في أنحاء المحافظة، ويضاف إلى منظومة مشروعات الجسور والأنفاق التي جرى تنفيذها خلال الأعوام الماضية، وساهمت في تحسين التقاطعات والارتقاء بشبكة الطرق ورفع كفاءتها، والحد من الاختناقات المرورية في كثير من المواقع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الشقاء": مشاهير السوشال ينشرون صورًا خادشة للحياء وينتهكون الذوق العام

"الشقاء": مشاهير السوشال ينشرون صورًا خادشة للحياء وينتهكون الذوق العام

"عقارات الدولة": فاتورة الكهرباء ليست وثيقة بل مستند إضافي داعم

"عقارات الدولة": فاتورة الكهرباء ليست وثيقة بل مستند إضافي داعم

"الفيصل" يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تعيينه رئيسًا للشؤون الخاصة لخادم الحرمين

"الفيصل" يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تعيينه رئيسًا للشؤون الخاصة لخادم الحرمين

"الأرصاد" يُنبِّه الباحة وعسير: سُحب رعدية وأمطار وضباب وتدنٍّ في الرؤية

"الأرصاد" يُنبِّه الباحة وعسير: سُحب رعدية وأمطار وضباب وتدنٍّ في الرؤية