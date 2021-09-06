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لص جوالات بمصر.. شاهد لحظة سقوطه بأيدي الناس

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فيديو لص جوالات بمصر.. شاهد لحظة سقوطه بأيدي الناس لص جوالات بمصر.. شاهد لحظة سقوطه بأيدي الناس
بيان لـ"الداخلية المصرية" يكشف حقيقة ما حدث

فيديو لص جوالات بمصر.. شاهد لحظة سقوطه بأيدي الناس

كشفت وزارة الداخلية المصرية حقيقة وتفاصيل مقطع تم تداوله عبر بعض صفحات موقع "فيسبوك"، متضمناً قيام عدد من الأشخاص باصطحاب شخص بالقوة بدراجة نارية بدائرة قسم شرطة ثانٍ الإسماعيلية، شمالي شرق العاصمة القاهرة.

وحسب موقع "الحرة"، كانت صفحة "الإسماعيلية" على "فيسبوك" قد نشرت فيديو، السبت، مطالبةً الشرطة بالتحقيق فيه، حيث يتضمّن بعض الأشخاص وهم يعتدون بالضرب على شاب وصفوه بأنه "حرامي"، وقالوا إنهم سيسلمونه لقسم الشرطة، وأجبروه على ركوب دراجة نارية تخصهم.

واليوم الاثنين، قالت وزارة الداخلية على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي إنه "بالفحص تبين قيام عامل وأشقاؤه بالإمساك بأحد الأشخاص، وهو عاطل، مقيم بدائرة القسم، له سوابق جنائية، وذلك بعد قيام العاطل بسرقة الهاتف المحمول الخاص بالعامل".

وأضاف بيان الوزارة أنه "أثناء اصطحاب العامل وأشقائه له لتسليمه لقسم شرطة ثانٍ الإسماعيلية فرّ هارباً منهم".

وأشارت الشرطة إلى أنها قامت مجدداً بالقبض على المتهم، وبمواجهته أقرّ بارتكابه السرقة، وأرشد عن مكان المسروقات حيث تم ضبط الهاتف المحمول.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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