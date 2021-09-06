تعرف على خطوات ترخيص السيارة الجديدة

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من المعروف أن ترخيص السيارة الجديدة، يحتاج إلى مستندات ضرورية، كما يمر الترخيص بعدة خطوات حتى تحصل على رخصة السيارة.

وحسب قانون المرور المصري، فإن الأوراق والمستندات تشمل بطاقة الرقم القومي سارية، بالإضافة إلى صورة منها، ومستند ملكية السيارة «عقد الشراء من الوكيل»، وخطاب الإفراج الجمركي في حالة كون السيارة الواردة من الخارج، وملف استخراج رخصة جديدة.

وإجراءات الترخيص هي، التوجه إلى قسم المرور التابع لمحل إقامة مالك السيارة، ويقدم طلب الترخيص، أما صاحب السيارة أو من ينوب عنه بتوكيل على نموذج 251 و351 لأقسام المرور التي تستخدم الحاسب الآلي.

ويقدم طالب الترخيص، مستند إثبات الشخصية بطاقة رقم قومي أو جواز سفر، وفي حالة الأجانب تعتمد بطاقة الإقامة الصادرة من مصلحة وثائق السفر والهجرة، أما في حالة تعدد أماكن الإقامة لصاحب السيارة عليه تقديم مستند رسمي لإثبات محل الإقامة مثل إيصال كهرباء أو تليفون، يقدم طالب الترخيص سند الملكية أمثال فاتورة بيع معتمدة من قسم المرور بخاتم شعار الجمهورية في حالة الإنتاج المحلي وعقد بيع موثق من الشهر العقاري أو حكم قضائي نهائي يفصل في ملكية المركبة أو إفراج جمركي من مصلحة الجمارك للمستورد أو سند ناقل للملكية من هيئات حكومية مع أوراق البيع بالمزاد العلني أو حكم صادر بثبوت الوراثة مع شهادة الوفاة مع إقرار الورثة بما يختارونه مسؤولا عن السيارة.

ويقدم طالب الترخيص وثيقة تأمين إجباري سارية طوال مدة الترخيص، مع شهادة الاشتراك في التأمينات الاجتماعية لغير السيارات الملاكي في حالة استخدام سائق ويقدم نموذج الفحص الفنى مكتمل بمعرفة الفنيين، ويشتمل نموذج الفحص البيئي وكذلك نموذج فحص جهاز الإطفاء، ويشترط الحصول على الملصق الإلكتروني ووضعه في المكان المحدد له.

ويقدم طالب الترخيص ما يثبت سداد كل الضرائب والرسوم المقررة، وتصرف له اللوحات المعدنية ويحصل بعدها على الرخصة الرسمية.