نائب: زيارة وزير السياحة السعودي للمتحف المصري تجذب السياحة العربية لمصر

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اعتبر النائب محمد المنزلاوى عضو مجلس الشيوخ، زيارة وزير السياحة السعودي للمتحف المصرى بالتحرير وقيامه بجولة داخل المتحف بمثابة ترويج كبير للسياحة والآثار المصرية، مؤكدًا ضرورة أن تهتم الحكومة ببث مثل هذه الزيارات على أعلى مستوى إعلاميًا.

وطالب «المنزلاوى» في بيان، الحكومة بالتركيز على جذب السياحة العربية لمصر من خلال القيام بحملات ترويجية مكثفة للسياحة والآثار المصرية داخل جميع الدول العربية خاصة أن هناك اهتمامًا كبيرًا من مواطنى الدول العربية بزيارة المناطق والمحافظات السياحية والأثرية بمصر.