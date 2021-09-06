صحة الغربية: ضبط 45 طن مواد غذائية منتهية الصلاحية بحي ثاني طنطا

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وجه الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية بتكثيف الجهود والرقابة على اماكن تداول الأغذية بمحافظة الغربية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بناءا على تعليمات وزيرة الصحة ومحافظ الغربية وهيئة الرقابه الإدارية.

كلف الدكتور محمد شكر مدير عام الوقائي فريق مراقبة الأغذية بقيادة الشناوي نجم مراقب عام الأغذية واشراف الدكتورة فاطمة يوسف، بالمرور على أماكن تداول الأغذية بمحافظة الغربية، بالتعاون مع مراقبى ومفتشي الأغذية من مكتب مراقبة الأغذية بالاداره الصحيه بطنطا ثاني.

أسفرت الحملات المكثفة لإدارة مراقبة الأغذية من ضبط ٤٥.٦٠٠ طن مواد غذائية منتهية الصلاحية، ومكسبات طعم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بموجب تحرير محضر جنحة صحية للقرار ٩٦لسنة ٦٧ لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية وتحرير محضر جنحة صحية طبقا للقرار ٩٧ لسنة ٦٧والقرار٢٤٣ لعدم حمله شهاده صحيه، وتم الضبط والتحفظ على الكميات المذكورة، وجار العرض على النيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية.