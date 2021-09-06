تطوّر بطاريات السيارات الكهربائية على مر السنوات.. كم كانت تستغرق شحنات البطاريات قديمًا؟

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بطاريات السيارات الكهربائية عامل أساسي في أي سيارة في العموم، وبالتالي لها أهميتها في السيارات الكهربائية فلا يعني استغناء تلك السيارات عن الوقود، قدرتها على السير دون بطاريات، لكن للسيارات العاملة بالكهرباء تاريخ خاص في البطاريات، وبالعودة إلى النماذج الأولية للسيارات الكهربائية، تجد الاسكتلندي روبرت أندرسون ما بين الأعوام ١٨٣٢-١٨٣٩ هو صاحب ظهور أول عربة كهربائية في أسكتلندا تعمل بالبطاريات البدائية كان يتم تشغيل العربة بواسطة خلايا طاقة أولية غير قابلة لإعادة الشحن.

بعد سنوات ظهرت البطاريات الأكثر تطورًا وهي القابلة لإعادة الشحن، تلك التي أخترعها الفيزيائي الفرنسي جاستون بلانت وذلك في عام 1865، وهذا النمط من البطاريات لا يزال متاحًا حتي يومنا الحالي، حيث إن جميع السيارات الكهربائية اليوم من «رينو زوي» إلى «تسلا» تتطلب توصيلها ببطارية لإعادة شحنها، ولكن في المستقبل القريب، قد تتمكن من قيادة سيارتك ببساطة على لوحة خاصة لإعادة شحنها لاسلكيًا، يُعرف هذا بالشحن الاستقرائي.

وفي عام 1895، نجح مخترع أمريكي يدعى ويليام موريسون إنشاء أول عربة كهربائية تدخل سلسلة الإنتاج في ولاية آيوا الأمريكية، وتعاقد مع شركة أمريكية لتصنيع اختراعه والترويج لنموذجه، وسرعان ما طور محرك السيارة الكهربائية، لكن استغرقت البطاريات 10 ساعات لإعادة الشحن، وكان للمركبة من صنع موريسون أن تسافر بسرعة 22 كيلومترًا في الساعة، وعرف عن «موريسون» أنه كان مهتمًا بالبطاريات وتطويرها أكثر من اهتمامه بالتنقل.

وظهرت بطاريات الرصاص الثقيلة، في السيارة الكهربائية التي صممها المهندس الميكانيكي هنري جي موريس والكيميائي بيدرو جي سالوم في ولاية فيلادلفيا الأمريكية، وكان لدى كلاهما خلفيات في عربات الترام التي تعمل بالبطاريات، وبما أن أعمال الترام التي تعمل بالبطاريات كانت تتلاشى، فقد تعاونوا لصنع سيارات تعمل بالبطارية. تم تسجيل براءة اختراع جهدهم في 31 أغسطس 1894، وصنعت سيارتهما كنسخة صغيرة من سيارات الكهرباء، وكانت مركبة بطيئة وثقيلة وغير عملية بإطارات فولاذية لدعم الوزن الهائل البالغ 1600 رطل لبطارية الرصاص الكبيرة.

وفي عام 1947، بينما كان البنزين مكلفا ونادرًا في اليابان شجعت الحكومة على إنتاج السيارات الكهربائية، وكانت السيارة حينها يمكن أن تعمل حوالي 20 ميل في الساعة بمدى يصل إلى 40 ميل على بطاريات الرصاص الحمضية، وفي عام 1966 استعملت شركة «جنرال موتورز» الأمريكية بطاريات ضخمة من الفضة والزنك في سيارتها الكهربائية، لتغذية محرك تحريضي بقوة 115 حصان كانت السرعة القصوى 80 ميل في الساعة وتتراوح ما بين 40 و80 ميل، وتلك البطارية يمكن أن تنجو فقط من 100 دورة إعادة شحن.

وفي العام التالي، قدمت شركة «جنرال إلكتريك» الأمريكية سيارة تجريبية كهربائية تحمل اسم «دلتا»، يمكن أن تصل إلى 55 ميل في الساعة باستخدام بطاريات من الحديد والنيكل، وفي نفس العام، عرضت شركة «فورد» الأمريكية سيارة كهربائية تجريبية بها بطاريات نيكل وكادميوم أغلى ثمنا، منذ ذلك الحين، بدأ الكثيرين في التركيز على نوع البطارية، حيث أدركوا أهميتها، لذا حاولوا تقليل التكلفة التي يستدعيها عدد مرات الشحن ووقت دورة إعادة الشحن وتأهيلها لتحمل الطقس البارد والحار، وأخذت تلك البطاريات في التطور تدريجيًا وصولًا إلى صناعة بطاريات الليثيوم أيون الأكثر استقرارًا ولازمت تلك البطاريات للسيارات الكهربائية إلى الآن.

ولأن البطاريات ومدى تحملها أكثر ما يقلق المشتريين للسيارات الكهربائية، إذا عليك أن تدرك أن عادتك في شحن البطارية يؤثر بالإيجاب أو السلب على عمرها، وللحفاظ على قدرة البطارية في تقديم أفضل معدل لضخ الطاقة، ينصح صناع السيارات الكهربائية دائما، لابد من عدم شحنها لما يتجاوز الـ80% من طاقتها، وعدم الانتظار حتى نفاد الطاقة بشكل نهائي بها ثم وضعها بالشحن.

يذكر أن داخل الولايات المتحدة يصل الحد الأقصى للعمر الافتراضي للبطارية في مذكرات التأمين على السيارة إلى 8 سنوات، ويختلف هذا المعدل من ماركة سيارات لأخرى، فنجد أن شركة «كيا» يصل العمر الافتراضي الخاص بسياراتها الذي يغطيه التأمين لـ10 سنوات. على الجانب الثاني، وعد هاني الخولي، رئيس شركة النصر للسيارات منح المشتريين لأول سيارة كهربائية مصرية وتحمل اسم «نصر E70» ستطلقها الشركة، ضمان طويل الأمد على البطارية لطمأنة المشتريين.

وقال «الخولي»، خلال المؤتمر الصحفي لإطلاق السيارة الكهربائية «نصر E70»، منذ أيام، إنه سيتم منح المشتري للسيارة ضمان 10 سنوات للبطارية، أي أن المستهلك للسيارة يمكنه استعمال البطارية والسيارة خلال 10 سنوات، من بعدها من الممكن أن تقل كفاءة البطارية وفقًا لاستهلاكها، واستطرد: «من الممكن أن تقل كفاءة السيارة بنسبة 20-30% وممكن البطارية تستمر لمدة 15 سنة». واختتم كلماته: «البطارية في السيارة الكهربائية من تصنيع شركة (دونج فونج) بالصين، وهي الشركة التي تتسلم منها شركة تسلا (وهي شركة تقع في كاليفورنيا متخصصة في صناعة السيارات الكهربائية) بطاريتها».