الجونة يستغنى عن التونسي محمد الحبيب يكن

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أعلن نادي الجونة، رحيل التونسي محمد الحبيب يكن، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

ووجه الجونة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك»، الشكر للاعب التونسي على الفترة التي قضاها مع الفريق، متمنيًا له التوفيق فيما هو قادم.

وكان اللاعب صاحب ال27 عامًا انضم إلى صفوف الجونة في الصيف الماضي قادمًا من البنزرتي التونسي، في صفقة انتقال لاعب حر، ولعب مع الفريق الساحلي في الموسم المنقضي، 31 مباراة في مسابقة الدوري الممتاز، لم يحرز أو يصنع خلالها أي هدف.

يذكر أن نادي الجونة أعلن حتى الأن تعاقده مع كل من الاثيوبي شميلس بيكلي، صانع ألعاب مصر المقاصة في صفقة انتقال حر، وكريم طارق الجناح الأيسر لفريق انبي.