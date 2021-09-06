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أسامة عرابي: «فلتنا قدّام الجابون والنتيجة لا تعبر عن سير المباراة»

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أسامة عرابي: «فلتنا قدّام الجابون والنتيجة لا تعبر عن سير المباراة» أسامة عرابي: «فلتنا قدّام الجابون والنتيجة لا تعبر عن سير المباراة»

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انتقد أسامة عرابي، نجم النادي الأهلي السابق، والمحلل الرياضي حالياً، الصورة التي ظهر عليها منتخب مصر الأول لكرة القدم، في مباراته مساء الأحد أمام نظيره الجابون ضمن الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات 2022 في قطر.

وقال أسامة عرابي في تصريحا خاصة لـ «المصري اليوم» : منتخب قدم مباراة سيئة جداً، والأداء كان "وحش قوي"، ولكن النتيجة جيدة، والحمد لله أننا نجحنا في خطف التعادل في ظل ظروف هذه المباراة ومجرياتها.

وأوضح أسامة عرابي: وأضاف: بصراحة شديدة النتيجة لا تعبر عن سير المباراة، لأن الجابون كان الطرف الأفضل في أغلب الفترات، ووضح تأثر لاعبي مصر بالإرهاق نتيجة تلاحم المواسم خاصة أن أغلب العناصر من الأهلي والزمالك.

وأضاف أسامة عرابي: البدري يتحمل جزء من مسؤولية الصورة التي ظهر عليها منتخب مصر، بسبب عدم عمل تجمعات للاعبين في الفترة الماضية، كما إن اللاعبين يتحملون جزء أيضاً من المسؤولية، ويجب ألا يكونوا "في الفرح مدعيين وفي الحزن منسيين"، لأنه مثلما يحصلون على المكافأت والإشادات حينما يفوز ، يجب أن يتحملوا جزء من المسؤولية في حالة الخسارة.

المصرى اليوم

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