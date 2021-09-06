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تأجيل قضية المدرس المتهم بالتحرش في بنها لجلسة 3 أكتوبر (صور)

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تأجيل قضية المدرس المتهم بالتحرش في بنها لجلسة 3 أكتوبر (صور) تأجيل قضية المدرس المتهم بالتحرش في بنها لجلسة 3 أكتوبر (صور)

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قررت محكمة جنايات بنها برئاسة المستشار محمود خلف وعضوية المستشارين خالد حلمي الشباسي، وشريف محمد السباعي، وأمانة سر نصر الغنيمي الشافعي تأجيل نظر قضية المدرس المتهم بالتحرش وهتك عرض عدد من الطالبات بأحد المدارس الخاصة ببنها لجلسة 3 أكتوبر المقبل للمرافقعة

وكانت نيابة قسم بنها قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، لحين ورود تحريات المباحث وبسؤال عدد من الفتيات الشاكيات اللائى اتهمن المدرس بالتحرش وتتراوح أعمارهن ما بين 14 عاما حتى 21 عاما، أنهن اتهمن المدرس بالتحرش بهن في فترات وأعوام سابقة خلال تلقيهن الدروس

وقرر قاضى المعارضات في وقت سابق تجديد حبس المدرس المتهم 15 يوما على ذمة التحقيقات فيما أنكر المدرس المتهم بالتحرش في بنها كل الاتهامات مؤكدا أمام جهات التحقيقات، أن سبب الاتهام بعض المشكلات والخلافات بينه وبين إحدى الشاكيات والتى طردها من مجموعة درس خصوصى منذ عام ونصف العام ما تسبب في التربص به واتهامه بالتحرش.

وشهد محيط المحكمة تجمع العشرات من أولياء الأمور والمدرسين للتضامن مع المدرس المتهم حيث رفع اولياء الامور والطلاب والمدرسين لافتات حملت عبارات «مستر محمد كمال مظلوم».

فيما فرضت الاجهزة الأمنية كردونا امنيا حول المحكمة وتم إسداء النصح والأرشاد للمتجمعين حيث لم يحدث مايعكر الصفو خلال وقفة الاهالي تزامنا مع تاجيل القضية جلسات المحاكمة للمرافعة.

المصرى اليوم

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