"جود الإسكان" تكرّم الجمعيات المتميزة.. وجهات حكومية تتفاعل

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الحملة الخيرية انطلقت بعبارة "يبدأ السيل بقطرة".. وهذه آثارها

احتفت منصة جود الإسكان باليوم العالمي للعمل الخيري من خلال تحفيز أصحاب العطاءات الخيرية على سد احتياجات الأسر الأشد احتياجًا للدعم السكني، من خلال حساب المنصة التواصلي على شبكة تويتر (@joodeskan).

وانطلقت الحملة الخيرية، التي دشنتها "جود الإسكان" في هذه المناسبة بعبارة "يبدأ السيل بقطرة"، مستقطبة تفاعلًا واسعًا من المهتمين من الأفراد والمنظمات، نتج عنها تبَنّي عدد من الجهات الحكومية لعدد من حالات الدعم السكني للأسر المحتاجة.

وبلغ عدد الجهات الحكومية التي تفاعل منسوبوها مع الحملة ست جهات، هي "وزارة البيئة والمياه والزراعة، والهيئة العامة للنقل، والهيئة العامة للمنافسة، وهيئة الغذاء والدواء، ولجنة المساهمات العقارية، وصندوق التنمية العقارية".

وشمل الاحتفاء باليوم العالمي للعمل الخيري تكريم أفضل 10 جمعيات شريكة من بين أكثر من 253 جمعية على مستوى المملكة كانت فاعلة في تأمين احتياجات الأسر الباحثة عن الأمان السكني من خلال منصة جود الإسكان.

وتم تكريم عدد من الجمعيات الفاعلة، وهي "جمعية تكافل الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة المدينة المنورة، وجمعية منازل بعسير، وجمعية البر بالرياض -فرع الشمال-، وجمعية الإسكان الأهلية بالقصيم، وجمعية الإمام محمد بن سعود بالدرعية، وجمعية الحناكية الخيرية، وجمعية رعاية الأيتام بحفر الباطن، وجمعية الجوف للإسكان، وجمعية البر الخيرية بصبيا، وجمعية طريف الخيرية".

ويُعد اليوم العالمي للعمل الخيري إحدى المناسبات الدولية السنوية الهادفة إلى التذكير بالفئات الأضعف في المجتمعات، وحَفْز الأفراد والمنظمات غير الربحية وجميع أصحاب العلاقة في أنحاء العالم على تقديم يد العون والمساعدة من خلال التطوع والأنشطة الخيرية.

وكانت المنصة قد حظيت منذ انطلاقتها بدعم سخي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود قدره 100 مليون ريال ومن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع قدره 50 مليون ريال، تأكيداً على اهتمام القيادة الرشيدة بتفعيل الدور الاجتماعي في تسريع عجلة التنمية، من خلال تقديم نموذج جديد للتكافل الاجتماعي، تتكامل فيه أدوار الجهات الحكومية والخيرية وتلتقي على منصة "جود الإسكان".

وتُعد "جود الإسكان" إحدى مبادرات مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية الهادفة إلى إشراك أفراد المجتمع في برامج التنمية المجتمعية، وتقديم يد العون إلى الأسر الباحثة عن الأمان السكني، وفق آلية محوكمة تضمن إيصال العطاء الخيري إلى مستحقه الحقيقي.