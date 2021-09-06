المؤبد لـ3 متهمين بـ«خلية الساحل الإرهابية»

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قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، بمعاقبة 3متهمين بالسجن المؤبد ومعاقبة متهم بالسجن المشدد 5سنوات وبراءة أخر في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية متفجرات الساحل» والمتهمين فيها باستهداف المنشآت الشرطية.

كانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت لهم تهم الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، وكان الغرض من تأسيسها استهداف المؤسسات العامة والعاملين فيها، إضافة إلى القيام بعمليات إرهابية بقصد الإخلال بالنظام العام، وتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر.

كما وجهت النيابة للمتهمين الشروع في استعمال عبوات مفرقعة لتعريض حياة المواطنين للخطر.